【E3 2019】《任天堂明星大亂鬥》《DQ 勇者鬥惡龍》主角登場

日本任天堂於 2018 年 12 月在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣對戰動作遊戲《任天堂明星大亂鬥》系列最新作《任天堂明星大亂鬥 特別版》（大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL），隨著本屆美國 E3 2019 電玩展的即將開幕，官方特地宣布本作新參戰角色的最新情報要給玩家們知道！

據官方表示，在這次官方預定推出的更新角色方面，將與 Square Enix 旗下人氣 RPG《DQ 勇者鬥惡龍》共同合作，網羅《DQ》系列包括 III／IV／V／VI／VII／VIII／IX／XI 等多款系列作的「勇者」大舉參戰，讓玩家們可以選擇這些自己喜歡的代數的勇者，在這場網羅任天堂眾多人氣角色齊聚一堂的舞台上展開最熾烈的火熱大戰！

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目前本次更新預定將於 2019 年夏天正式更新推出，喜歡《DQ》系列的粉絲們，到時可別錯過這場網羅《DQ》系列人氣主角的《任天堂明星大亂鬥 特別版》！

而隨著這次《DQ》系列主角勇者們宣布參戰《任天堂明星大亂鬥 特別版》，官方也同步宣布，Square Enix 預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出，將之前在 PS4／N3DS 等平台推出的人氣 RPG《DQXI》重新加強移植的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），將決定於 2019 年 9 月 27日正式登場，玩家們到時也可以來一併體驗，感受最完整的「勇者」冒險之旅！

同時官方也宣布，將於 2019 年秋天推出全新鬥士「Banjo ＆ Kazooie」（阿邦＆阿卡／バンジョーとカズーイ）正式登場參戰！這次官方公開參戰的「Banjo ＆ Kazooie」，是之前由任天堂在 N64 主機上推出，Rare 所開發的《Banjo-Kazooie 阿邦阿卡大冒險》系列中登場的主角，玩家們也可以透過官方這次公開的畫面，先來欣賞這名新參戰角色在遊戲中的精采表現！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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