【E3 2019】《薩爾達傳說 織夢島》發售日決定！

任天堂於最新「Nintendo Direct E3 2019」節目中宣布，預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出，並將支援繁體中文語系的人氣動作冒險 RPG《薩爾達傳說》系列最新作《薩爾達傳說 織夢島》（The Legend of Zelda：Link's Awakening／ゼルダの伝説 夢を見る島，中文舊稱：薩爾達傳說 夢見島），將決定於 9 月 20 日推出，並將會追加迷宮作成等新要素讓玩家們遊玩體驗！

本作為一款將 1993 年在 GB 主機上推出，故事接續 1991 年發售的《眾神的三角神力》（神々のトライフォース）之後，描述漂流到孤島的主角林克，如何在島上展開冒險尋找返鄉手段的人氣動作冒險遊戲《薩爾達傳說》同名系列作，給重新移植到 Switch 主機上再度推出，並採用類似初代《薩爾達傳說》砍殺動作冒險玩法的 Switch 重製版作品。

而且在這次的 Switch 版中，除了將會把畫面與操作等各方面大幅優化之外，還將會收錄可以讓玩家們來自行創作迷宮並進行挑戰的「Panel Dungeon」（パネルダンジョン）系統。玩家們在遊戲中，可以收集到各式各樣的 Panel 面板，並透過這些面板的組合來進行迷宮的自訂打造；當玩家們完成迷宮之後，也可以來進行闖關挑戰，並藉此取得各種道具獎勵，讓自己的這場冒險旅途更加順利，也讓遊戲挑戰性更加豐富！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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