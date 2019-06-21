《銀魂》15年終迎真完結篇！舉辦「元氣魂」活動、加筆短篇漫畫

《銀魂》在移轉到官方 APP 連載之後，終於在6月20日迎來真正的完結篇，從2004年起到 2019 年，長達15年的連載，這次總算不是詐欺完結了！

不過即使迎來了完結，空知英秋對自己及《銀魂》所開的玩笑依舊沒有少，集英社官方目前正在募集讀者們的感謝留言，舉辦「真的真的真的完結了紀念！『元氣魂』」活動，也為這個活動多畫了一篇短篇漫畫，大概就是在說《銀魂》雖然完結了，為了畫出結局空知老師最後最後......還是晚了三天交稿，所以更新才延遲了，阿銀說反正結果好就好啦，是八是很感動呀，新八又只能大嗆「把我的眼淚還給我！」

萬事屋三人回顧了一下，發現光是這個最終回就講了三年，從JUMP本誌移到JUMP GIGA最後變成了 APP 住民，而這三年還每次都在 JUMP FESTA 上開最後的舞台活動，會變成這種狀況不過就是自作自受而已，新八說「即使連載完結，也還是有讀者在等單行本啊。」神樂則說「啊因為空知猩猩交稿晚了所以單行本發售要延期囉」，還把老師的道歉啟事放出來！

考慮到有些讀者在《銀魂》脫離 JUMP 本誌後就不會再去買來看了，所以萬事屋三人最後還是要在單行本上賭一把，77集預計在8月2號發售，按照這個態勢即使完結也要華麗宣傳！按照之前的台柱作品來說，像《火影忍者》、《暗殺教室》都在好幾期之前就倒數完結，最後還有許多同期連載的作家送上賀圖跟各種道賀留言，還有一系列的宣傳活動（包括讓定春取代新宿的哥吉拉、讓演員們在節目上講一下、還有某些情報節目，不管怎樣即使是負面宣傳，單行本也會大賣的），三人做著春秋大夢的時候，初代責任編輯小西出場，並且告知「77 集的廣告已經做了啊」，吓？到底做在哪？！

小西說《銀魂》已經把預算都花光光了，現在不過就只剩下三百日圓的經費，阿銀很生氣的說「這個宣傳用的錢大概連一本單行本的價格都不到吧！」看來證據還是要拿出來才會讓人閉嘴，雖然還是把關鍵金額蓋掉了，但除了神樂以外其他兩位的臉都很難看。最後阿銀決定把責任拋回歷代責編們的身上，於是大家將最後的經費都用在「真的真的真的完結了紀念！『元氣魂』」活動上了！

在6月20日到7月20日期間，只要在推特上留下對《銀魂》完結的感謝祝賀，並且 Tag 少年JUMP 編輯部的帳號（@jump_henshubu）和加上「#さよなら銀魂」的 hashtag，就有機會被編輯部收集並且刊登在之後的出版物上！粉絲們是該群起表示一下對《銀魂》的愛了，最後最後也恭喜《銀魂》15 年間的連載終於告一段落，感謝空知老師！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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