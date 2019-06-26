碧藍航線二周年慶典活動　親身體驗上海「港區温泉」之旅

《碧藍航線》6月迎來了兩周年紀念，陸服自5月起便連續推出活動慶祝。其中一個是與上海一所温泉館合作，推出艦B的「港區温泉限定」活動。筆者在6月趁着前往Comicup和Wonder Festival的機會，特意前往這個温泉泡浸鬆弛一番。接下來就是為大家送上這次的，碧藍航線温泉之旅！ （以下所有照片均可點圖放大）

《碧藍航線》（以下簡稱：艦B）「港區温泉限定 指揮官，一起來泡溫泉吧！」活動在上海的「漣泉大江戶」舉行。漣泉大江戶類似日本的大江戶温泉物語，都是以日本半古風的裝修作賣點的主題温泉館。這次艦B的港區限定温泉活動，只要想像成日本的大江戶温泉與《刀劍亂舞》合作活動即可。

順帶一提漣泉大江戶過去也曾舉辦《陰陽師》合作活動，「温泉 x 動漫」似乎在中國還滿流行。

走進温泉館，大大的百花繚亂裝的歐根親王看板，充滿日式温泉風格。（歐敬洛攝）

走進温泉館 有如航向艦B世界

走進漣泉大江戶看見的，是百花繚亂裝的歐根親王，其實從這已踏進了艦B的世界。因為温泉館內幾乎每一個角落，就除了更衣室和浸浴區外，都擺滿了艦B的裝飾擺設。

館內每個地方都擺設了角色的大型展板，一些店內牆壁、休息室的牆壁還貼上了艦B的壁紙。食堂和店舖的看板，隨處都可以發現迷你角色造型。甚至連各種告示，都印上了艦B的角色和相關字句。

温泉館內食堂每個看板都有一個迷你角色的裝飾，非常可愛有趣。（歐敬洛攝）

温泉館內的休息區，背景是大大的角色壁布，非常有震撼力。（歐敬洛攝）

+ 3 + 2

整體來說，雖然温泉館並不算大，但還算舒適。特別在筆者去浸温泉當天並沒有多少人，甚至能獨佔整個露天温泉區充分休息。

食堂能提供的食物亦頗為豐富，由日式拉麵、飯到壽司等均有供應，旁邊更有水果及雪糕店。一餐平均50至70人民幣的消費仍可接受。

除一般休息室外，温泉館亦提供了小型網吧、日式遊戲館、個人卡拉OK房等設施。而浸温泉沒有次數限制，進場後想在温泉館中渡過一整天沒任何問題。

6月1日2日更有特別活動

温泉館的艦B限定主題館將至6月30日，而在早前的6月1日和2日，温泉館更舉行了特別活動，舉行了大型Cosplay、小遊戲和抽獎等派對，真正成為了指揮官的「後宅」温泉。只可惜因當時筆者不在上海無法參與，現在就在這附上官方拍攝和記錄的一些照片供大家欣賞吧！