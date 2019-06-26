《LoveR 捕捉心動》繁體中文版亞洲獨家典藏版即日起限量預購

發行商傑仕登宣布，由角川 Games 開發，知名的製作人兼劇本家「杉山一郎」，以及與人氣插畫家「箕星太朗」合作，所製作的戀愛模擬寫真遊戲最新作《LoveR》，亞洲將正式定名為《LoveR 捕捉心動》，並預定將於 2019 年秋季發售 PS4 繁體中文版，同時也正式公布亞洲獨家典藏版的內容物以及建議售價，及上市期間限定下載服裝特典。

《LoveR 捕捉心動》是以高中生活為主題，玩家所扮演的是一名攝影社的社員，為了將在2個月後的學園祭中，作社團的成果發表，而去接觸其他如體操部、游泳部等社團，將以各社團生活點滴為主題，將美好的影像以及照片作為紀錄，於學園祭中呈現。也因此進而結識6位主要女性角色，透過在學園的朝夕相處以及交流，逐漸發展成戀情的故事。

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PS4《LoveR 捕捉心動》 中文一般版（《LoveR 捕捉心動》遊戲封面示意圖）

PS4《LoveR 捕捉心動》 中文典藏版

建議售價：NT. 2990元

‧PS4《LoveR 捕捉心動》 中文版遊戲

‧特製外盒

‧Photo & 箕星太郎 Art Book 一本（約 30 頁，B5 大小）

‧大型布製海報（約 125 x 80 公分）

‧限定版 DLC服裝 共11套 (收錄全日本店鋪特典DLC)

限定版內容物示意圖（《LoveR 捕捉心動》遊戲截圖）

一般版、典藏版預購特典

‧角色劇情照片 一套共6張（約 12.7 x 8.9 公分）

‧原聲帶 DVD x 1 (含角色歌 6首、插入歌 3首、BGM 39首)

預購特典示意圖（《LoveR 捕捉心動》遊遊截圖）

上市期間限定下載服裝 7 套

於亞洲PSN限定提供，上市後一個月內期間限定下載。

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期間限定免費下載─運動服6套（《LoveR 捕捉心動》遊戲截圖）

產品資訊

遊戲名稱：LoveR 捕捉心動

遊戲原名：LoveR(ラヴアール)

遊戲類型：戀愛模擬寫真遊戲

開發商：SweetOne（角川 GAMES）

亞洲總發行：傑仕登股份有限公司

香港代理：Game Source Entertainment

對應平台：PlayStation 4

發售日期：2019年秋季預定

建議售價：一般版---NT. 1690 元；HKD. 428元

限定版---NT. 2990 元；HKD. 758元

語音：日文

字幕：繁體中文

年齡分級：限制級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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