《LoveR 捕捉心動》繁體中文版亞洲獨家典藏版即日起限量預購

發行商傑仕登宣布，由角川 Games 開發，知名的製作人兼劇本家「杉山一郎」，以及與人氣插畫家「箕星太朗」合作，所製作的戀愛模擬寫真遊戲最新作《LoveR》，亞洲將正式定名為《LoveR 捕捉心動》，並預定將於 2019 年秋季發售 PS4 繁體中文版，同時也正式公布亞洲獨家典藏版的內容物以及建議售價，及上市期間限定下載服裝特典。
《LoveR 捕捉心動》是以高中生活為主題，玩家所扮演的是一名攝影社的社員，為了將在2個月後的學園祭中，作社團的成果發表，而去接觸其他如體操部、游泳部等社團，將以各社團生活點滴為主題，將美好的影像以及照片作為紀錄，於學園祭中呈現。也因此進而結識6位主要女性角色，透過在學園的朝夕相處以及交流，逐漸發展成戀情的故事。
PS4《LoveR 捕捉心動》 中文一般版（《LoveR 捕捉心動》遊戲封面示意圖）
PS4《LoveR 捕捉心動》 中文典藏版
建議售價：NT. 2990元
‧PS4《LoveR 捕捉心動》 中文版遊戲
‧特製外盒
‧Photo & 箕星太郎 Art Book 一本（約 30 頁，B5 大小）
‧大型布製海報（約 125 x 80 公分）
‧限定版 DLC服裝 共11套 (收錄全日本店鋪特典DLC)
限定版內容物示意圖（《LoveR 捕捉心動》遊戲截圖）
一般版、典藏版預購特典
‧角色劇情照片 一套共6張（約 12.7 x 8.9 公分）
‧原聲帶 DVD x 1 (含角色歌 6首、插入歌 3首、BGM 39首)
預購特典示意圖（《LoveR 捕捉心動》遊遊截圖）
上市期間限定下載服裝 7 套
於亞洲PSN限定提供，上市後一個月內期間限定下載。
期間限定免費下載─運動服6套（《LoveR 捕捉心動》遊戲截圖）
產品資訊
遊戲名稱：LoveR 捕捉心動
遊戲原名：LoveR(ラヴアール)
遊戲類型：戀愛模擬寫真遊戲
開發商：SweetOne（角川 GAMES）
亞洲總發行：傑仕登股份有限公司
香港代理：Game Source Entertainment
對應平台：PlayStation 4
發售日期：2019年秋季預定
建議售價：一般版---NT. 1690 元；HKD. 428元
限定版---NT. 2990 元；HKD. 758元
語音：日文
字幕：繁體中文
年齡分級：限制級
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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