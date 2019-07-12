【小畑健大場鶇】死亡筆記爆紅後仍被腰斬　夢想不是一時半刻的事

在《棋靈王》連載結束後，小畑健與大場鶇旋即推出人氣漫畫《死亡筆記》。突破傳統的設定：就算犧牲友情，也要努力於搶先對方，以獲得勝利。反傳統的故事，以殺人為主線的鬥智劇情，以精彩的頭腦戰為賣點，緊湊的故事劇情，令所有JUMP的讀者眼前一亮，也開拓了JUMP邪道漫畫的先軀。

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「夢想不是聽了別人的話去追求的。」小畑健靠着一直以來累積的功力，成功繪畫出有強烈特色的人物，配合精緻的分鏡，婉如電影級的畫面，加上具有張力的劇本，令故事的呈現方式與眾不同。

《死亡筆記》的成功當然是小畑健和大場鶇兩者的共同成果，但如此有張力的畫面，就絕對是小畑健的功勞，夜神月最後一幕的神級臉部表情可不是容易表達出來的。辛苦換來的結果就是取得大成功，這套《死亡筆記》成為了經典中的經典，更超越了《棋靈王》。這個是上天對小畑健的獎勵，讓他能遇上一部又一部的好作品，通過《死亡筆記》，這個漫畫家的名字已經傳遍世界了。

由國民級漫畫家躍身成為世界級漫畫家，這個漫畫家的人生路看似已經走上了正軌，但事實又並非如此。《死亡筆記》於5月結束後，小畑健又在同年12月推出新連載，而這套《拉魯Ω古拉德》卻是小畑健大成功後的黑歷史。這套《拉魯Ω古拉德》其實就是《藍龍》，只是由不同作者創作，但這部《拉魯Ω古拉德》卻又在連載7個月後被腰斬。

對一個正常人來說，在未成功前受到打擊是一件痛苦的事，但取得成功後再受打擊是一件更加痛苦的事，對於一個世界級漫畫家來說，作品被腰斬是多大的諷刺？但經歷了超過10年失敗的小畑健再次振作起來，找回好拍檔大場鶇，合作了以「漫畫家」為主題的漫畫──《爆漫》。

《爆漫》這部作品應該是大家真正走進漫畫世界的一部作品，故事描繪着漫畫家的辛酸，漫畫業的黑暗，以及對夢想的堅持。在《爆漫》中，大家能真真正正的了解到要成為一個漫畫家是多麼困難的事，每次的努力也可能會化為烏有，就算取得連載也要擔心會被腰斬，就算能保持連載，要成為人氣漫畫亦不是一件容易的事。

而這部漫畫中，彷彿有不少是小畑健的親身經歷，我甚至覺得這個故事根本是小畑健和大場鶇自己的「真人真事改編」，而且把自己的辛苦美化了一大部分。《爆漫》當然也是人氣漫畫，甚至結束三年連載後還能夠推出電影版，連《爆漫》故事中的漫畫PCP亦能推出小說。

小畑健為了漫畫賭上了數十年的青春，才能獲得如此大的成功。然而，畫漫畫是沒有極限。對於小畑健，三部足以影響讀者人生的漫畫大熱作品，大概已令他獲得這一輩子用不完的金錢，他可以用所得的金錢享受人生，但他依然每週，背負着趕稿的壓力，畫出19頁，甚至繪畫彩頁，足見他為的不是金錢，而是為了漫畫這個夢想。

小畑健依然繼續畫漫畫。（作者提供）

夢想很殘酷，亦很美好。相信每個人童年時亦有想像過自己的將來，繪畫了屬於自己的藍圖，然而當人逐漸長大，才發現會有很多障礙去阻止你達成夢想。或許在中學時，你仍然能不管其他東西，努力地為夢想奮鬥，但當畢業後，身邊的人開始灌輸「成年人」的概念，教你要現實、教你要功利、教你要自私、教你要衡量、教你要放棄⋯⋯在這種情況下，不少人學會了衡量，把金錢和夢想放在天秤上，亦學會了放棄，認為夢想只是「夢」和「想」。

我們都忘記了自己的初衷、忘記了青春的熱誠、忘記了那時為夢想所流下的汗水、忘記了心底還有個想要守護的夢想，只知道要賺錢養家供樓食飯。這些甘於接受現實的人會被社會定義為「成年人」，能賺大錢的更是「成功人士」，而那些為夢想努力，消耗數十年青春埋頭苦幹的則是「傻仔」「廢青」，如同小畑健。「傻仔」至少為夢想努力過，成功了也好，失敗了也好，都捉緊過那日的夢想。

小畑健捉緊過那日的夢想。（作者提供）

「夢想不是聽了別人的話去追求的」。如果你只是聽了別人的話才去追夢，那麼你對夢想根本沒有堅持，因為這個夢想只是你的一個「夢想」，它在你心中的價值很低，當你發現其他更重要的東西時，便會輕易放棄這個夢想，不會願意把時間全心全意放在它身上，一旦碰上挫折很輕易便會放棄，接受現實。

所謂夢想是由心而發，是無何取代的，不管發生任何事，你都會想辦法去達成夢想。在現實的世界裏，絕多夢想都是不切實際，「You only live once」，你的人生就只有一次，不要只聽從別人話，就去做你想做的。為夢想而努力，也許有一天夢想可能會成為現實。但你什麼也不去做，就永遠只會是「夢想」。

「夢想不是聽了別人的話去追求的。」（作者提供）

在為他人夢想而努力或是沒有夢想的人，請尋找自己的夢想；正為夢想而努力的人，當你感到挫敗感和灰心的時侯，請想起這個為漫畫賭上十幾年人生的男人！

附上一首《爆漫》動畫版中，我最喜歡的一首歌曲。

內容提供：LEO_正在連載中

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「以人生作賭注的漫畫家小畑健(三)－連載中的夢想」​】

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