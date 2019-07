動漫節2019：01會員免排隊入PS VIP房玩FF7R、免費禮物、入場券

在動漫節(動漫電玩節2019/ACGHK 2019)期間,《香港01》科技玩物 / 宅民黨 與PlayStation再度攜手合作,帶各位宅民黨員進入PlayStation專為PS Plus會員的PlayStation Plus Lounge,免排隊大玩PS4及PlayStation VR今年注目作,更送出當日動漫節入場券及PS禮物包!

專屬時段免排隊任玩

PlayStation攤位一向是遊戲迷於動漫節中的目標展區,不過每年去動漫節想試玩熱門的PS4或PS VR遊戲時,都要人逼人、排長龍先試玩到。雖然設有PlayStation Plus Lounge(如VIP房般),可以讓玩家不用逼及排長龍的情況下玩盡最新遊戲,但一定要有PlayStation Plus會員資格才有機會進入。現在只要報名,跟《HK01》就可以帶大家進入PlayStation Plus Lounge大玩特玩!

宅民黨繼續帶大家尊享本屆動漫節PS Plus Lounge任玩場內遊戲 【PlayStation圖片】

>>>> 按此 索取門券及報名方法 <<<<

《FF VII REMAKE》必玩

PlayStation於香港動漫電玩節2019 展區中展示19款PS4及PS VR遊戲,在PlayStation Plus Lounge中全數免排隊任玩!當中PS4遊戲包括包括首次亞洲區PS4《FINAL FANTASY VII REMAKE》中文版試玩、《Monster Hunter World: Iceborne》、《DRAGON BALL Z: KAKAROT》中文版、《Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game》、《MONKEY KING: Hero Is Back》、《FIFA 20》及《Borderlands 3》;而PS VR虛擬實景遊戲首推《Marvel's Iron Man VR》及《Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted》!

Final Fantasy 7 REMAKE 中文版 是今年PlayStation於動漫節的焦點遊戲試玩 【PlayStation】

PS紀念品 / 動漫節入場券 特別放送!

每位參與動漫節2019 PS VIP Lounge活動的參加者,將可獲PlayStation送出的紀念品包一份,同時加送「香港動漫電玩節2019」即日入場券(7月27日,每位參與者可獲一張),打機未夠喉的玩家可以憑票到場繼續暢玩,繼續感受動漫節氣氛!

2018年動漫節,宅民黨亦帶領參加PS Plus Lounge活動,玩家盡慶而歸外亦有豐富禮物及動漫節入場券繼續大玩特玩! 【鄧鴻至 攝】

PlayStation X 香港01 PlayStation Plus Lounge 活動

日期 2019年7月27日(星期六)

時間 上午10時至11時(1000 - 1100)(參加者請於上午9:50到N201門外集合,確認後方可入場)

地點 香港會議展覽中心 2樓會議室N201室

前往方法 扶手電梯前往2/F,並根據設立的指示牌前往位於2/F N201室之PlayStation Plus Lounge。

名額 40名

注意

- 參加者須成為《香港01有限公司》會員,成功報名之會員將獲電郵通知及獲發QRCode,活動當日須出示「香港01」手機應用程式內或確認電郵內之QR Code,並由《香港01有限公司》之現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後進場;

- PlayStation及《香港01》保留最終決定權

- 紀念品數量有限,送完即止

前往PS VIP Lounge路線 參加者可於7月29日自行前往會展N201門外集合,可以沿扶手電梯前往2/F,並根據「PS Plus Lounge」指示牌前往位於2/F N201室之PlayStation Plus Lounge。

