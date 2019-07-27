《新櫻花大戰》發售日決定！上海華擊團「五神龍」最新情報公開

日本Sega Games預定於2019年冬天在PS4主機上推出的《新櫻花大戰》（新サクラ大戦），官方正式宣布，本作將決定於2019年12月12日正式推出！

《新櫻花大戰》為官方繼之前五代之後睽違14年之久的系列最新作，在遊戲中則將會以之前系列12年後的帝都做為舞台，描述新生「帝國華擊團．花組」的全新冒險。同時在本作中，也因為將本作人設由系列繪師「藤島康介」改為《Bleach 死神》漫畫家「久保带人」而受到許多玩家注目。而在這次介紹中，官方除公開本作將於12月12日正式推出外，也同步釋出上海華擊團等相關最新情報要給玩家們知道！

神山＆櫻戰鬥服（《新櫻花大戰》宣傳圖片）

上海華擊團「五神龍」

由之前曾擔任動畫版《幸運星》、《K-ON！輕音少女》等人氣作角色設定的「堀口悠紀子」擔任本次角色設計的「上海華擊團．五神龍」，為本次登場的世界華擊團大戰中登場的中國代表。使用靈子戰鬥機「王龍」作為機體的他們，在遊戲中將與玩家們所屬的帝國華擊團有怎樣的互動與演出，玩家們不妨就先拭目以待吧！

上海華擊團戰鬥服（《新櫻花大戰》宣傳圖片）

靈子戰鬥機「王龍」（《新櫻花大戰》宣傳圖片）

上海華擊團「五神龍」隊長「楊小龍」（ヤン．シャオロン，中文名暫稱）

擔任上海華擊團隊長的青年，是個表裡如一，性格率直討厭拐彎抹角的人，也是個心裡想的事情馬上就會說出口的熱血男子漢。由於不管面對什麼都能爽朗笑容以對，因此讓人感覺不出任何的惡意。在戰鬥中會使用格鬥技進行攻擊，因此攻擊力非常高，平常也是個以「炎之飯使」著稱的高超料理人，尤其是炒飯更是堪稱一絕。

上海華擊團「五神龍」隊長「楊小龍」（《新櫻花大戰》宣傳圖片）

上海華擊團「五神龍」隊長「黃唯」（ホワン．ユイ，中文名暫稱）

性格爽朗率直，好勝活潑的少女。對華擊團有著常人無法比擬的感情，因此對自己覺得沒用的「帝國華擊團」不是很看得起，只有對其中不肯放棄不斷努力認真的「天宮櫻」稍微有點認同，而願意以華擊團前輩的身分親切對待她。

上海華擊團「五神龍」隊長「黃唯」（《新櫻花大戰》宣傳圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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