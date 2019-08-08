【吉卜力的動畫世界】重現千與千尋列車　白龍千尋最終結局是？

上兩個月宮崎駿的動畫《千與千尋》終於內地上映，令這部差不多二十年前首播的動畫電影再成熱話。

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而香港認識這一套電影的，大多是多年前觀看，但多年下來還是不知道千尋與白龍的結局。在故事結尾，白龍與千尋回到了油屋，千尋最終通過了湯婆婆的測試，終能離開神明世界，回到現實生活。在眾神明的歡送下，白龍與千尋回到電影一開始的大草原，白龍告訴千尋她的父母已在草原另一邊等，而自己也不會再做湯婆婆的弟子了，亦會回到原本的世界。最後白龍再三囑咐千尋，離開草原時絕對不可以回頭，而且他們一定會再見。

展內的列車可以坐在無臉人旁面拍照，但切記除了坐下之外，不可以碰其他地方，如扶手和無臉人身體。（2001 Studio Ghibli - NDDTM圖片）

千尋：「我們還會再見面的對嗎？」

白龍：「一定會。」

千尋：「那我們就約好了，一定要再見面，一定喔！」

白龍：「一定，你快走吧，記住不要回頭。」

「我們還會再見面的對嗎？」（電影劇照）

在他們二人分開的一幕，白龍在草原石級上目送千尋離開。千尋鬆開手後，鏡頭還停留在白龍依依不捨留在原位的手，特寫了約一至兩秒。通過隧道前的千尋，曾想回頭一窺這個神明世界，但忍住了向前望，繼續和父母進入隧道。

白龍在草原石級上目送千尋離開。千尋鬆開手後，鏡頭還停留在白龍依依不捨留在原位的手，特寫了約一至兩秒。（電影劇照）

所以最後白龍的下場是？白龍真的可以和千尋再見面嗎？

如果沒有遇見千尋，白龍會是什麼下場？

白龍原本是賑早見琥珀川，但這條川已被填平發展，建了高樓大廈。沒有了河水，白龍也無法作為這條河的神明繼續留在原本的世界，因為這條河已經不存在了，所以才來到了湯婆婆這裏，以忘記自己名字（靈魂）為代價，為她做事和學魔法，以「白龍」的身分在湯婆婆的控制下生活下去。

白龍為了替湯婆婆偷錢婆婆的魔女印章，而遭受詛咒和紙鳥攻擊而遍體鱗傷。湯婆婆說白龍已經「不能用了」，可以處理掉。後來白龍幸得千尋的神丸所救。如果沒有遇見千尋，白龍便會沿着在油屋的生存軌跡走——替湯婆婆做事、賣力，撐不下去就會被湯婆婆處理掉，或許是殺掉。

為湯婆婆做事的人只是一件「消耗品」。（電影劇照）

然而遇上千尋後，白龍的軌跡改變了，他因神丸而痊癒，更吐出了湯婆婆放在白龍體內監視用的蟲（被千尋踩死了）。白龍曾對千尋說過，千萬不要忘了自己的名字，忘了就回不去了。當白龍化身成龍，飛到千尋與錢婆婆等人的所在地，和千尋一起回想千尋小時候被自己所救。想起自己名字的一刻，他是賑早見琥珀川，而不再是白龍了。但光是想起名字，只能令白龍有離開的意志，不足以「回去」。

白龍原本是賑早見琥珀川，但這條川已被填平發展，建了高樓大廈。（電影劇照）

白龍最後會死？

錢婆婆曾經對千尋說，這個世界有自己的規則。當千尋離開神明世界時，白龍說會跟湯婆婆商量不再做她徒弟了，然後才回到原本世界。所以白龍還是先得回一趟油屋，斷絕自己和油屋及湯婆婆的關係，離開這個神明世界的規則中。

但變數是，湯婆婆曾經說過要殺死白龍。所以若他真的回去，等待他的將會是什麼？坊寶寶變成老鼠，和無臉人、千尋一起去找錢婆婆，湯婆婆發現自己深愛的寶寶失蹤時，痊癒的白龍去找湯婆婆，告訴她可以把寶寶帶回來，但湯婆婆必須以把千尋父母變回人作為條件交換。

湯婆婆真的會殺掉白龍？（電影劇照）

白龍：「我幫你忙，去帶寶寶回來，但交換的條件是，你一定要答應把千尋的父母全都變回人類。」

湯婆婆：「你沒想過你自己會有什麼下場嗎？就算我把你四分五裂也沒所謂？」

但白龍不會真的死在湯婆婆手上。湯婆婆之所以能說要殺了白龍，因為她不知道自己已失去對白龍的控制。再加上在千尋找湯婆婆求職時，也有被說過會折磨到死，可見這個是靠嚇多。

湯婆婆已經失去了對白龍的控制，但身處神明世界，還受制於這個世界的規則。（電影劇照）

為什麼白龍千叮萬囑千尋不可以回頭？

白龍把千尋帶到原本的大草原，然後說自己不能再過去了，叫千尋照舊路走回去就行，她爸媽已在草原另一邊等着。精神意義上，在這裏不能回頭也許未必是害怕千尋回頭會見到什麼，重點是千尋必須看着前方堅定地離開（勇往直前地成長）。加上千尋不再是神明世界的人，能穿過草原，但白龍還是神明世界的人，不能離開。但值得注意的是，千尋父母是面向着神明世界的方向喚着千尋，照道理應該會看到兩個世界的接合點，但他們一家見面時沒有特別反應，相信在白龍放手讓千尋離開之際，即使千尋回頭也看不到白龍和神明世界了。

白龍能回到原本世界與千尋相遇嗎？

這裏說的是「原本的世界」，並不是「千尋的世界」，因為琥珀川的世界，可能只是與千尋世界重疊着，並不是同一個空間。

白龍的命運可用社會議題的走向代入。故事初段的腐爛神，又臭又髒得人人喊怕，但原來他是有名的河川神，但因人類的污染而失去神明的風采，幸得千尋捨身所救而回復清澈。顯而易見，這套電影與自然議題脫不了關係。白龍原是河川的神明，而千尋是從外闖進神明世界的人類，自然令人聯想到「人類」和「自然」的關係，宮崎駿把人類和自然的關係寄寓上在他們身上：白龍拯救了小時候掉進河裏和闖入神明世界的千尋；而千尋不顧自己安全，餵失控的白龍吃神丸和提醒他原本的名字，所以白龍千尋是互相救贖的關係。

但白龍的河川已因城市發展而不存在了，即使能離開神明世界，也沒有悽身之所，這個便是當初白龍離開這裏，去神明世界的原因。換言之，白龍需要在原本世界有悽身之所才能留下來，等待與千尋相遇。而千尋在神明世界已經救了腐爛神，證明象徵在大自然發展的人類（千尋）是有能力拯救自然，令自然環境繼續得以保存。加上錢婆婆的一句話，這個世界有自己的規則，自己的事物需要自己去拯救。即是說如果千尋要白龍回來再見面，自己先要製造白龍的悽身之所，白龍才有希望回來，因為人類與自然，從來是人類佔着主動位置。

但白龍的河川已因城市發展而不存在了，即使能離開神明世界，也沒有悽身之所，這個便是當初白龍離開這裏，去神明世界的原因。（《千與千尋》劇照）

千尋忘記了神明世界的所有事

千尋要製造白龍回來的位置，先要她記得白龍的存在。然而千尋走入隧道後，像忘記了一切。離開隧道時，千尋像片頭一樣緊張地抓緊媽媽的手，走出隧道後，一臉茫然地回頭看着隧道口，像忘了油屋的所有事。但相信千尋還是有想起一切的希望。因為千尋離開隧道後，還是戴着錢婆婆給她的髮圈，而且這條髮圈在她回頭看着漆黑入口時發着光。錢婆婆說，那是最好的護身符，然而在千尋世界中，它仍有魔力。但發着光是代表什麼？ 正如湯婆婆所說的，發生過的事是不會忘記的，只是暫時想不起而已。發着光的髮圈象徵着神明世界發生的事確實存在，記憶沒有消失，只是暫時想不起來了。

髮圈會作為神明世界的證明，總有一天令千尋想起發生過的事。（電影劇照）

都市傳說的最終結局

華語圈網民有流傳這樣一個版本：千尋離開隧道，坐上車離開後，前往新家，到達後發現搬家公司已到了，職員抱怨遲到的千尋一家。千尋在新家附近散步，突然看到一條短橋立於綠色小川之間。千尋走上橋上一看，突然醒覺這條綠川就是白龍的轉世。而這一幕傳說被收錄在千與千尋的DVD中，但其他語系的網民沒有印象，相信是妄想結局而已。

最後，其實白龍的出現是因為公司考慮到千尋只是長相平凡的小女孩，要更吸引一點似乎就要找個美少男來襯托一下，於是便有了白龍。但相信喜歡千與千尋的寶寶們，都會相信白龍和千尋一定會在某時某地再見面的對吧？！

而且8月至11月在九龍灣附近會有一個吉卜力展，除了讓吉卜力粉絲們失心瘋的商品之外，更有千尋與無臉男坐上往沼底的海原電鐵列車的影相位！一起去找錢婆婆吧！

內容提供：次所舞次子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《千與千尋》：白龍與千尋真的再相遇了嗎！長大後才明白的結局」​】

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