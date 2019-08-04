【Intel CORE】6核心i5 9400F處理器　 4款遊戲實測：CP值高

intel CORE i5 -9400F目前在裝機市場非常火熱，其通過強勁的遊戲性能和千元級的售價飽受飽好評，這次我們將通過評測見證這款處理器遊戲實戰能力，考驗一下這款遊戲利器。

遊戲從最初的2D像素點轉變成3D建模畫面之後，遊戲玩家就越來越看重處理器頻率，現在大部分遊戲的幀數表現也都取決於處理器單核的性能，而頻率就是影響單核性能的關鍵，萬幸的是現在的CPU除了核心越來越多，頻率也在不斷的提升。

1）6核心將成為新一屆主流入門

以前應用環境情況下，四核處理器是大多數遊戲玩家的首選，因為那時候應用環境不復雜，而隨著PC性能不斷提升， 4核心的遊戲首選領域逐漸被6核心處理器侵蝕。現在4核心能勉強勝任單一遊戲的體驗， 而6核心處理器甚至能在進行遊戲的同時，開拓火熱的直播領域，這是一大優勢。說到6核心，今年英特爾推出的尾標「Ｆ」處理器中就包含一款6核心6線程的處理器：intel CORE i5-9400F，intel CORE給尾標「Ｆ」定義的是不帶核顯，在目前普遍使用獨顯的年代，這麼做無可厚非，而且有個好處是的是價格比上代同級別的處理器更低。

intel CORE i5-9400F非常受歡迎，千元出頭的價位讓其在中端和入門領域都被廣泛認可。i5-9400F的睿頻達到了4.1GHz，熱設計功耗（TDP）為65W，頻率比i5 8400高0.1GHz，而且價格比i5 8400的1499元便宜200元（人民幣），性價比可想而知。

intel CORE i5-9400F非常受歡迎，千元出頭的價位讓其在中端和入門領域都被廣泛認可。（中關村在線）

2） 遊戲需要單核高頻

單核高頻是這款6核心處理器的特點，也是intel CORE處理器的一大優勢，這也是為什麼遊戲玩家選擇處理器是會首先想到intel CORE的處理器。在世界知名遊戲平台STEAM公佈的6月份硬件調查數據上顯示，intel CORE處理器在STEAM玩家中佔有82%的比例，足以看出遊戲玩家對其CPU的認可。在遊戲中，多核心線程處理器佔不上甚麼便宜，反而有時候會拖後腿，所以有些處理器的遊戲模式甚至會屏蔽多餘的核心線程，而i5-9400F則正好滿足遊戲的需求，6核心6線程的配置，不多也不少。我們就用遊戲的實際測試看一下這款處理器的能力，首先來看一下測試平台：

3）intel CORE i5-9400F實戰測試見真招

接下來我們使用《全軍破敵：戰鎚2》、《古墓奇兵：暗影》、《刺客信條：奧德賽》以及《孤島驚魂5》4款遊戲測試一下這款處理器的能力。在遊戲測試中畫面選項均採用高畫質，分別以1080P和2K分辨率進行。在最高畫質的加持下，intel CORE i5-9400F在《孤島驚魂5》2K分辨率中已經達到了66幀，我們知道大部分人定義遊戲幀數流暢的分水嶺60幀，1080p更是能夠達到86幀，性能相當可怕。《古墓奇兵：暗影》是一款很受歡迎的3A大作，在這款遊戲中，i5-9400F在1080p分辨率下達到了74幀，2k分辨率達到了54幀，你可以在遊戲里安心的與勞拉女神約會。在《全軍破敵：戰鎚2》的測試中i5-9400F的幀數表現在2k分辨率達到了53.1幀數，而1080p分辨率下達到了69.1幀數，可以看到在高畫質下，i5-9400可完全能夠駕馭這款場面宏大的遊戲，而不會出現20-30幀幻燈片的畫面。《刺客信條：奧德賽》是目前對配置需求較高的遊戲，非常考驗硬件的性能水平，intel CORE i5-9400F在這款遊戲的測試中1080p幀數為65幀，而2k的幀數為51幀。能夠在這款高負載下達到65幀，說明i5-9400F已經盡情釋放出自己的潛能。

點擊圖片查看intel CORE處理器的4款遊戲測試結果：

總的來說通過這4款遊戲測試讓我們見識到了這款處理器的能力，不管是2k級別的遊戲還是1080p都能輕鬆應對，1080p高畫質的遊戲更是全員保持60幀以上的水平，2k分辨率也能接近60幀。所以說，intel CORE i5-9400F對於主流遊戲玩家確實是很好的選擇，同時intel CORE處理器兼容性很好，很少在遊戲中出現BUG，玩遊戲不用煩惱這些瑣事也是用戶會去選擇intel CORE處理器的關鍵。

4）性價比i5-9400F平台如何搭建

截止到目前，今年英特爾遊戲殺手尾標「Ｆ」系列處理器基本已經全面上市，從旗艦的英特爾酷睿i9-9900KF到價格不到千元的超入門級英特爾酷睿i3 -9100F都與我們見面了。尾標「Ｆ」系列處理器覆蓋了各個價位，用戶玩遊戲可以根據自己的需求購買，英特爾酷睿i5-9400F只是其中最受追捧的一款。英特爾酷睿i5-9400F「京東」的網上售價為1299元（人民幣），加上時不時的促銷活動，還可以便宜百八十塊錢，而如果你已經決定好主板的選擇，可以看看有沒有對應的板Ｕ套裝，這是現在最流行的CPU購買方式，能更加便宜的打造性價比平台。

與這款處理器相匹配的主板筆者推薦B360和B365這兩種芯片組，都能兼容英特爾酷睿i5-9400F，能發揮其全部實力，而且i5-9400F本身不具備超頻功能，而B360和B365也都是不能超頻的芯片組，完全不浪費雙方的能力，還都是中端性價比系列，可謂是最佳拍檔。

intel CORE i5 9400F

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