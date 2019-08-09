【勇者鬥惡龍】月巴氏的紅白機歲月　遊戲也能體悟人生哲理？

懷舊似是人的本性，生活常是淡淡似是湖水，在平凡的日子裏總不經意想起以往那個曾經（自以為）有點不平凡的自己，或是想回到那看似光輝的時代（但有光總有影）。小時候不少人以打機滿足成為一個勇者的幻想，過五關斬六將，伸張正義，《勇者鬥惡龍》（ドラゴンクエスト；Dragon Quest，簡稱DQ）更是陪伴了一眾滿腔熱血的少年渡過的一大暢銷的RPG（Role-Playing Game，即角色扮演遊戲）。

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月巴氏新書《寫了》收錄了過往一些專欄刊載的文章，其一貫「抵死」既精闢的文筆，令筆者讀着讀着也不禁心起共鳴，對那詼諧的嘲諷會心一笑。書提到月巴氏年少時沉迷紅白機，不時找鄰居或同學一起玩，大家會為遊戲生死成敗而經歷喜怒哀樂，相比考試如何取好成績，考慮如何「打爆機」是更優先的考慮，是那還可以無憂無慮地任性的青蔥歲月。

《勇者鬥惡龍》滿足了玩家對成為勇者的幻想，渡過熱血的青春歲月。（月巴氏Facebook專頁圖片）

DQ其中一個與同期人氣遊戲如《超級瑪利奧兄弟》不同之處，是玩家往往要花上很長時間打怪物升級，真正地磨練作為勇者的意志和毅力。不過當儲檔不成功，那沉重的打擊絕對使人啼笑皆非。然而，儲存遊戲也是一大難題，儲檔所需的密碼乃是國王提供的數十個日文字組合，童年的月巴氏如大多數受9年免費教育的孩子不懂日文，卻也逐一抄下，努力為了不讓那十多小時的心血毀於一旦，還特地請朋友來幫忙重複檢查。

那時連儲存遊戲也成為一大難關，不懂得日文只可以逐一抄下，不然數十小時的努力就會付諸流水。（《勇者鬥惡龍》遊戲圖片）

讓月巴氏如此迷戀的DQ世界是怎樣的呢？身為勇者能結伴打怪，充滿冒險家的浪漫，跟遊戲相配的主題曲那明亮的旋律，至今仍在筆者腦海中餘音嫋嫋。而回想遊戲細節，有些設定雖看似荒謬，與現實相違，但套用現今社會卻諷刺地似曾相識。譬如作為勇者可以擅闖民居，搗亂打破人家的東西，光明正大地搶他人財產，但被固定程式編碼的角色眼看着，卻不能反抗甚至反應，只能繼續過早被安排的生活。我們或者未必如扯線木偶般被控制，尚有反抗的能力，不過面對大世界，小人物終究感到無奈。

同時，除了主要角色，遊戲還出現的大量NPC（Non-Player Character，非玩家角色），與其平凡甚至重複的設定相匹配，由始至終只能重複同一句預先編好的對白，沒有任何個人意志，彷如被主流意見淹沒或壟斷的現實。礙於身份、理益，說被安排好的話，做別人想自己做的事，安然怯懦地渡過一生大有人在。

現今為了回味那懵懂時光，不少成年人不惜高價購入紅白機，可能會有人覺得浪費金錢，但筆者認為正正是深知失去的童真，不，是失去能擁有童真的權利已不能追討，稍作回味也至少能作為慰藉。

《寫了》的封面是一個類似鍵盤又類似遊戲手掣的插畫。（今日出版）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「那些忘憂玩《勇者鬥惡龍》的快樂日子……」​】

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