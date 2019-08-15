零距離接觸宮崎駿、藤子不二雄　動畫人盧子英回憶當年公開珍藏

《動漫摘星錄》一書由人稱「盧Sir」的香港資深動畫人盧子英所編，由自由撰稿人黃夏柏負責撰文。自七十年代末起，盧子英便開始香港獨立動畫和短篇的創作，是香港最早一批的專業動畫人員，其作品至今超過二十部，獲獎無數，部分更被收藏於香港電影資料館及視覺文化博物館M+。

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他的著作包括《一代藝人：任白戲曲藝術畫冊》、《香港電影海報選錄》和《香港動畫有段古》等。他曾於1977年起連續四屆獲得香港獨立短片展動畫組冠軍。在1978年加入香港電台電視部擔任動畫師至1993年，期間身兼動畫評論及香港普及文化研究等身份。近年主力推動香港動畫文化創意產業及策劃動漫展覽，最近展覽為「香港台灣動畫50年大展」策展人。

香港著名動畫人盧子英先生。（盧子英Facebook圖片）

盧子英與動漫因緣的連結與延續，與他在16歲那年實現意想不到的幻想有關。「那時幻想可以跟手塚治蟲見面，握握手；又到石森章太郎的工作室參觀，看看他的畫稿；然後，在永井豪面前展示我繪畫的《鐵甲萬能俠》海報！三年之後，這些幻想竟一一成為事實！」盧子英在青少年時期得以同日本動漫名家接觸，可以說是幸運，更可說是命運使然。從那時起，他便已確立自己要追求怎樣的人生。「從懂事開始，已經知道要追求什麼的話，有想法就要坐言起行，從未放過任何機會，那怕只是源自一些白日的幻想。」盧子英堅定的信念使他慢慢走向成功。

盧子英先生也是一名資深的動畫收藏家。（資料圖片）

《動漫摘星錄》一書是作者以第一身的體驗，分享自己和當代日本、中國、歐美動漫畫大師等名家一起相處的不一樣時光，述說這班影響近代動漫界深遠的大師們的為人處事、工作態度、創作歷程等，每篇都輔以大師們的生平簡介和作品點評。其中就包括手塚治蟲、手野耕世、石森章太郎、永井豪、宮崎駿、月岡貞夫、亞洲動畫之父萬籟鳴、中國水墨動畫片之父特偉、英國動畫先鋒John Halas等頂尖人物。不問不知，作者實際上也是一名動漫畫收藏家，本書收錄了他多年來珍藏的大量有關動漫的產品，包括各名家的親筆簽名畫、私人信件、手稿和私人照片等等，一解動漫迷們的眼饞，因此說這本書是一部「動漫寶典」亦當之無愧，具有珍貴的收藏價值。

《動漫摘星錄》一書是作者以第一身的體驗，分享自己和當代日本、中國、歐美動漫畫大師等名家一起相處的不一樣時光。（《動漫摘星錄》，盧子英編，黃夏柏撰文，非凡出版）

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《動漫摘星錄》收錄大量一手動漫史料 堪稱「動漫寶典」」​】

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