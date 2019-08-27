【MHW ICEBORNE】PS4版第三回Beta測試情報公開　冰呪龍等你挑戰

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《魔物獵人世界 MHW：ICEBORNE》宣佈在 9 月 6 日上線前，開放 PS4 版第三回 Beta 測試，除了先前的登場的測試版魔物外，新增超進階任務「凜冽的冰呪龍」，玩家將有機會挑戰本次的主題魔物。

PS4 版第三回 Beta 測試將從8 月 30 日 15:00～9 月 2 日 14:59 期間。測試版中，玩家須從系列預設的 6 種男性、6 種女性、6 種隨從中選擇，並且藉由 14 種武器搭配飛翔爪、魔物駕馭和觀賞模式，可狩獵大凶豺龍、猛牛龍和轟龍，還有隱藏於古代樹森林中的迅龍。

第三回測試最大亮點是開放 Gamescom 歐洲電玩展當中開放狩獵的主題魔物「冰呪龍」，藉由超進階任務「凜冽的冰呪龍」挑戰一人、雙人、三人以上於 15 分鐘內在「龍結晶之地」挑戰狩獵完成。持有 PlayStation4 並可連接 PlayStation Network 的玩家皆可遊玩，完成任務者可獲得「推薦組認定包」。

（《魔物獵人 世界：ICEBORNE》遊戲畫面）

（《魔物獵人 世界：ICEBORNE》預告片）
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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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