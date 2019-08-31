《Pokemon Masters》攻略：零課金最強組合！快刷Very Hard素材

【《Pokemon Masters》（寶可夢大師）攻略】《Pokemon Masters》和正傳的 Pokemon（精靈寶可夢／寵物小精靈） 遊戲不同，主打 3v3 的組隊式對戰，每隻 Pokemon 之間的合作更加重要。因此不同的隊伍組合，會直接影響到 Pokemon 的威力，過不過到關或能否快刷，全看組合如何。今次就推荐大家一個屈機的組合，用了就能壓過所以關卡，甚至 Very Hard 難度關卡。

完全不用課金組合

筆者今次介紹的這個組合，完全不用課金，甚至沒要求玩家抽到什麼 Pokemon，因為只要使用關卡免費用的就足夠。玩家們應該都知道第一章送的 5 星藤藤蛇非常有用，已經成為了隊中的常駐成員，因此藤藤蛇（最好進化成君主蛇）是屈機組合的其中一員。另外一隻，就是第五章送的舞天鵝，即拎即用，回血加防。

君主蛇＋舞天鵝＋打手

這個就是最屈機的組合，可能至今仍有很多玩家問這隻開局可以嗎？那隻夠強嗎？等等的問題，筆者現在可以答你，不刷首抽也沒問題。首先君主蛇＋舞天鵝都是關卡免費拿到的，而要推到第五章，只靠一開始的君主蛇＋比卡超＋寶石海星也沒有問題。大多數玩家現在面對的應該是大修練的 Very Hard 難度，只要放一隻 80 等的打手，配上君主蛇＋舞天鵝已經可以打贏目前已經推出的 Very Hard。打手可以選擇 5 星的木守宮﹑黑魯加﹑鬃岩狼人，4 星的雷丘（雷超）﹑凱羅斯，3 星的大針蜂﹑路卡利歐。

+ 3 + 2

刷關要點

這個組合強的地方，就是落在君主蛇和舞天鵝身上，兩隻都要學 3 技才能發揮作用。君主蛇2招「依鳴驚人」不用說，簡直是 S+ 級神技，逆天回復招式計量槽，直接影響輸出次數，而且多血雙防高，用來坦技也是一流。舞天鵝則擁有回復藥和加物防﹑速度，當君主蛇半血時，當牠使用回復藥又能再坦過。打 very hard 時，玩家不要先用光所有 Buff（攻防提升 6），因為連續開太多 Buff 反而會減少打手輸出次數，而當對手使用拍組技能時，會清光所有 Buff，因此要留 Buff 在這個時候開，這樣會比一開始上爆 Buff 穩定。筆者個人的測試顯示，打手的等級最好達 80（5 星的 70 亦可），君主蛇 70Lv﹑舞天鵝 60Lv，這已經很穩定過到 Very Hard 難度。