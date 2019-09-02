【天氣之子】印度為引進正版發起五萬人請願　新海誠：十分感激

《天氣之子》在日本獲得100億票房，正在世界各地熱烈上映中，但是有些地方卻無法上映，例如印度。

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印度對於引進外國電影是有一定的難度，而引進日本電影更是困難的，目前正式在印度的院線上映的日本電影只有枝裕和的《小偷家族》以及《龍珠超：布羅利》。

最近，印度有網民發起請願活動，面向全球網友開展這次請願，活動只有一個訴求，就是拜託日本以及印度方面能夠討論《天氣之子》正式引進印度的事情。



印度人對於看電影是願意付錢的，但因為印度沒有引入電影，所以有不少都只能選擇看盜版。所以，當有人發起訴求後，便有不少期待《天氣之子》的網友參加了請願活動。

後來，請願活動獲得了驚人的迴響，超過5萬名來自全球的網民響應，甚至連《天氣之子》的官方也注意到了這次活動。導演新海誠也在網上發文感激網民，請求他們盡快促成這件事情。



終於，民眾的聲音得到回應，《天氣之子》正式宣布引進到印度，而且將會在10月11日正式上映。這個故事說明了，只要懷着希望和信念，訴求總有天能成功爭取。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「印度宅男改變歷史 5萬人請願上映《天氣之子》」​】

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