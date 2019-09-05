《鬼滅之刃》動畫聲優小西克幸、花澤香菜、關智一齊集陣容超豪華

電視動畫《鬼滅之刃》日前發表了追加演出聲優名單，九位鬼殺隊的地位最高隊員「柱」的真身搶先曝光，而本週播出的集數也華麗的（！）讓九位柱們全數出場，等著炭治郎與禰豆子的將來究竟會如何呢？！

在先前的故事中，到那田蜘蛛山負責善後的富岡義勇（水柱）與胡蝶忍（蟲柱），已經表現出了身為「柱」的強大實力，而這樣的隊員在鬼殺隊中共有九位，每一位都有值得誇讚的身手，在原作漫畫中更是人氣角色。在 22 集中，九位「柱」因為接下來將召開的柱合會議而集結，官方也提早公開另七位角色的動畫設定外型及聲優人選。

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炎柱‧煉獄杏壽郎由日野聰飾演、音柱‧宇隨天元由小西克幸飾演、戀柱‧甘露寺蜜璃由花澤香菜飾演、霞柱‧時透無一郎由河西健吾飾演、岩柱‧悲鳴嶼行冥由杉田智和飾演、蛇柱‧伊黑小芭內由鈴村健一飾演、風柱‧不死川實彌由關智一飾演，加上由櫻井孝宏飾演的水柱‧富岡義勇，以及由早見沙織飾演的蟲柱‧胡蝶忍，這九位「柱」的聲優陣容豪華之程度，真的是讓粉絲們興奮到渾身顫抖啊！

官方接下來將與日本全國安利美特舉辦紀念「柱」們的全體登場活動，將在日本全國安利美特都張貼 B1 半裁海報；而雷隊友‧我妻善逸的生日紀念活動則在 9 月 3 日，生日當天將可以看到各店為善逸擺出的生日展示，安利美特涉谷店、池袋本店與大阪日本橋店將會發送限定的善逸生日卡特典；在 ufotable Cafe 也有善逸生日活動，除了提供期間限定餐點飲料之外，還有特別官方商品。

《鬼滅之刃》動畫目前已經連載兩個季度，接下來的展開將會越來越緊湊，已經有許多粉絲在看完動畫後忍不住先去追漫畫進度了，而漫畫的累積銷量在今天也正式突破 1000 萬本！或許離 JUMP 新三本柱的地位也不遠了？無論如何請大家繼續溫暖的守護炭治郎與禰豆子這對兄妹！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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