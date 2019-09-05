《Kingdom Hearts 王國之心III》新DLC　開放新角色受玩家期待

Square Enix「野村哲也」總監於《王國之心》系列官方 Twitter 帳號上公布，將預定於日本時間 9 月 10 日 0 時公開目前正在 PS4／Xbox One 等平台推出的人氣系列《KH》最新作《Kingdom Hearts 王國之心III》預定於 2019 年冬天推出的 DLC「Re Mind」的最新宣傳影片讓玩家們欣賞！

本次野村總監公開的訊息，是官方為慶祝《王國之心》手機版《Union χ[Cross]》推出滿四周年而公開的訊息中透露出來的情報。在之前官方公開的這個最新 DLC「Re Mind」影片中，曾表示將開放「Riku 里克／Aqua 亞克雅／Roxas 洛克薩斯」玩家們操縱使用，還將會解鎖主角「Sora 索拉」鑰刀「約定守護（約束のお守り）」等新外觀讓玩家們使用，因此受到許多玩家們期待。

而野村總監也在訊息中表示，「說到《KH》的劇情，『Re Mind』在完成後，首先會先再完成兩個《UX（Union χ[Cross]）》的劇情。而除了剛才所說的兩個劇情外，還有一個神祕劇情要完成，之後會預定再把重心放回到《UX》上面。而那個神祕劇情，為目前尚未發表的第三條主線的《KH》；」暗示雖然《王國之心》系列劇情在三代結束，但其實還有未發表作品存在，接下來也將會朝新的下一步繼續邁進，至於這個未發表作品的真面目究竟為何，則還有待官方後續更進一步發表。

（Gamebase授權使用）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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