Daemon X Machina Switch版　公開「大塚明夫」旁白最新影片

日本 Marvelous 預定於 2019 年 9 月 13 日在 Nintendo Switch 主機上推出，目前附特典同梱的預先下載也已經在任天堂ｅ商店開放的全新機甲動作新作《Daemon X Machina》（デモンエクスマキナ），隨著遊戲即將上市，官方特地公開本作最新影片讓玩家們欣賞。

本作為之前曾擔任《Armored Core 機戰傭兵》系列開發者的「佃健一郎」全新打造、日本知名機械設計師「河森正治」擔任機械設計的全新機甲動作遊戲，玩家們在遊戲中將化身為能夠裝備「Arsenal」特殊力量裝甲，被稱為「Outer」的超能者，並與各式各樣被稱為「AI（Arms of Immortal）」的恐怖殺戮機器展開對抗，奪取對方的零件武器來自定改裝裝備使用，享受最刺激爽快的機甲鋼鐵碰撞戰鬥樂趣！

玩家們在遊戲中將化身為能夠裝備「Arsenal」特殊力量裝甲（gamebase授權轉載）

在這次官方所公開的影片方面，命名為「人類の歴史は，戦いの歴史だ。」（人類的歷史，即為戰爭的歷史。），玩家們將可以透過人氣聲優「大塚明夫」的旁白說明，來確認遊戲中登場的傭兵們各自的生存之道與信念，喜歡本作的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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