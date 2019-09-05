《幻影異聞錄＃FE Encore》發售日公開！預先下載即日起正式開放

日本任天堂於9月5日早上公開官方最新一集新作發表節目「Nintendo Direct 2019.9.5」，並在節目中宣布將預定於2020年1月17日在Nintendo Switch主機上正式推出過去與Atlus共同合作的《幻影異聞錄＃FE Encore》，同時也自即日起在任天堂ｅ商店開放本作預先下載讓玩家們先行下載安裝！

《幻影異聞錄＃FE》為官方之前2015年於Wii U主機上推出，將Atlus《女神轉生》等系列與任天堂《聖火降魔錄》兩大人氣作相結合，讓玩家們在結合幻想與日常的《女神轉生》等系列世界裡，加入《聖火降魔錄》中玩家們所熟悉的角色與兵種等設計，讓玩家們穿梭現代與異世界，在現代展開藝能界演藝活動、在異界操縱各種幻影來挑戰強敵！

至於這次公開的《Encore》，則是本作的Switch移植版。在這次的移植版中，除了將會加入像是新曲或新劇情等更多新要素，帶給玩家們更加不一樣的幻想冒險之外，同時也將預定會對應繁體中文等語系，讓玩家們可以在自己熟悉的繁中語系下來享受遊戲樂趣！

點圖看更多《幻影異聞錄＃FE Encore》遊戲畫面▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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