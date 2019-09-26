【CODE VEIN 攻略】活用槲寄生 無盡重生「升級」心得

以為是新種《GOD EATER》，實際是SOULS系超難動作，這就是《CODE VEIN噬血代碼》。本文先由育成及升LV開始，逐一講解在吸血鬼世界求生的基本至深入心得，讓大家可成為又強又型的新式吸血鬼。 （文：N.芝村）

活用槲寄生

CODE VEIN重生點「槲寄生」外觀像白色樹根，只要調查它就會發生「自動存檔、體力回復、重新配置路上敵人（包括中BOSS或集團戰）」效果，戰死或重開遊戲時返回上次的槲寄生。槲寄生本身亦有轉移前往不同地區、升LV及學技能「鍊血」等，功能非常豐富。

以槲寄生回復、升LV、學招（遊戲截圖）

正攻法無限升呢

既然槲寄生重新配置路上敵人，利用這點即可重覆殺敵儲霧粒，接著自行決定升LV還是學鍊血。本作是SOULS類型的殊死系超難動作，即使不是打難度較高的「深層」，初期迷宮也有不少位置敵人多=收穫多的地點。即使一度死去，只要不是在「BOSS中途」或「集團戰後」等棘手地區，收回霧粒再度升LV亦不困難。

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盡早熟習被動鍊血

CODE VEIN的「血碼」有如職業，既可令負重等能力值大幅改變，可學的鍊血各有不同。鍊血當中包括裝備後立即生效的被動，例如「增加體力」及「增加精力」。當鍊血儲滿熟練度，就可在裝備其他血碼的狀態下使用（能力值限制不變）。對新手來說，盡早令「增加體力」等被動技可自由裝備可較安心。