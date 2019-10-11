日本各地出現超靚Pokémon渠蓋？　訓練員東京新朝聖景點11月開幕

「寶可夢人孔蓋」（Pokemon Utility Hole Covers）是「寶可夢當地Acts」的其中一個項目，希望藉精靈們的知名度，把日本各地區的魅力傳播到日本國內外，令更多人造訪各個地區，連繫各地區和精靈粉絲。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

2019年9月23日，日本遊戲公司踏入了130周年，這間陪伴一代又一代成長的公司出產的遊戲創造了許多人的美好回憶。當中的《POKEMON》可謂掀起了無分國界和年齡的小精靈熱潮。

曾經每個晚上或放工後，街上某些地方都會聚集了一眾低頭族，齊心地用電話捉精靈，突然就幻想自己是《寵物小精靈》內的小智、小霞或小剛，一起踏上精靈訓練員的道路。現在，POKEMON在日本各處悄悄地放置了許多小精靈於渠蓋內。除了可以看到可愛的小精靈，每個獨一無二的渠蓋更可以感受到當地特色，希望各位旅客透過到處尋找精靈、能夠重拾童年成為小精靈訓練員的夢想，低頭時不要只看電話，也要留意一下渠蓋！

【↓↓↓↓↓先睹為快：日本各地超美小精靈渠蓋！↓↓↓↓↓】

+ 11 + 10 + 9

日本各個都道府縣都會有自己的吉祥物或代言人，部分採用了小精靈，現在為大家逐一介紹：

岩手的代言精靈是小拳石，而渠蓋使用的小精靈更不只小拳石一個，還有其他小精靈，整個東北和北海道地區只有岩手縣可以捕捉渠蓋小精靈。而關東方面就只有神奈川縣的橫濱擁有可愛的比卡超，更只有珍貴的一個！

而四國的香川最近亦因為蠢鈍的小呆獸而變得很有話題性，香川內當然也會找到小呆獸的渠蓋。最後要介紹的便是九州鹿兒島縣，不論是火伊貝、雷伊貝還是水伊貝都能夠找到。

【↓↓↓↓↓尋找所在地區有哪些精靈渠蓋。↓↓↓↓↓】

+ 2

官方網站（日文）：https://local.pokemon.jp/en/manhole/

雖然東京沒有精靈渠蓋，卻有精靈！

東京「澀谷PARCO」

已經有數不盡潮流建築的東京，竟然也有新潮流地標？其實是「澀谷PARCO」的翻新後開幕，不過別以為只是舊酒新瓶的項目，因為任天堂日本首間直營門市「Nintendo TOKYO」以及「Pokémon Center SHIBUYA」將會隆重進駐！成為了日本動漫的新話題。「Nintendo TOKYO」除了售賣遊戲主機、遊戲軟體及動漫商品，亦會舉辦遊戲體驗會等活動，而「Pokémon Center SHIBUYA」則會以先進技術提供與小精靈相關的遊樂設施，當然不少得比卡超等商品等著大家帶回家。

澀谷Parco在數年前宣佈重建後，將於今年11月開幕，備受期待。（Parco網站圖片）

開幕日期：2019年11月22日

營業時間：10:00–21:00

地點：東京都澀谷區宇田川町15–1

官方網站（日文）：https://shibuya.parco.jp/teaser/

內容提供：是日日本

作者Instagram：japlanhk

作者Twitter：@Japlanhk

作者個人網站：https://medium.com/是日日本

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「低頭不看電話望渠蓋！用相機捕捉POKEMON在日本各地灑下的小精靈」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！ 立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO