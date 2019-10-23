異世界轉生始祖《無職轉生》動畫2020年播出　超精緻PV公開

發表動畫化消息的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》決定將於 2020 年內播出，另外也公開了畫有四位主要角色的第一彈主視覺海報，而為了製作本作特別成立的動畫工作室「Studio Bind」公開了本作的概念 PV。

（《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》官網擷圖）

《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》描述一個 34 歲的尼特族男性轉生到劍與魔法的異世界之後，尚在強褓時期的他還保留著原先的記憶，想著「這輩子一定要好好活一次」，之後也順著他的所想，展開了一場華麗又壯大的冒險。這部作品可以說是現今許多異世界轉生系輕小說的始祖，雖然一直到現在才動畫化，但許多忠實粉絲可是引頸期盼許久，相信會再度引起一波本格異世界轉生風潮！

▼▼▼超精緻PV▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

這次製作本作動畫的是，由製作《Re:從零開始的異世界生活》的 WHITE FOX 與製作《刀劍神域 Aliczetion》等作的企劃公司 EGG FIRM，兩公司的核心所成立的全新動畫工作室「Studio Bind」，找來執導過《Gamers 電玩咖！》的岡本學導演與《知道天空有多藍的人》的作畫導演杉山和隆來擔任角色設計。本作將於 2020 年內預定播出，敬請期待後續消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！



立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO