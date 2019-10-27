【讀者開箱分享】18年後再版　SD GP03D石斛蘭拼裝報告

距離前一篇命運高達的報告，想不到已過了1個多月，我以為SD模型可以很快完成，沒料到這段時間香港發生很多事，中途我又離開了一段時間。所以到現在才完成。

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SD的GP03D石斛蘭在2000年6月推出，這盒模型我是在台場Gundam Base買的，可以看到右下角的BANDAI標誌已經是藍色，代表是2018年後BANDAI 3個部門合併後推出的再版。不擔心塑料會發黃。

當然2000年的模型，可能技術或分件方面都未必盡如人意，但是相信HG的GP03D並不是每個人都有空間放，買個SD再用心製件，相信足以滿足一下自己的收藏欲。

封繪。（作者提供）

素組

事不宜遲，馬上開盒素組。一開始我是相當期待的。因為封繪挺帥的，比例看來很不錯。武器庫系統超大的。不過當素組完成後，只有一個感覺──素，因為它整個武器庫系統都是白色的，零分色。貼色都用在本體上。可以看看下面的圖片。不過可能很久沒玩過SD，我覺得它超級可愛，尤其是頭部，頭大但全身比例好，不過手臂、肩膀、腰甲、武器庫的光束炮都要做無縫，不然會有點明顯。

上灰、修整

現在可以噴個灰，檢查一下刻線後的情況，順便看看是否足夠平滑得上色。噴灰後發現用黑色瞬間膠做的無縫效果不太好，需要重新修正。再檢查一下就沒什麼問題，可以準備上色了。

最終成品

噴灰後可以上色了。我用了手持式的氣泵在後樓梯就可以噴了。這次剛好可以試一試陰影噴法，跟着書本的教學嘗試了。一開始不太順利，首先噴黑後發現已經沒有白色油漆了。馬上出去買但心急買錯了Clear White，結果又要走一趟買了Flat White。等了2天終於可以動手了。

一開始噴白色總是太稀，噴出來會呈現放射狀態，要慢慢來不要心急輕輕拉扳機，才成功完成第一件零件，後來慢慢得心應手，頭部和武器庫都很快完成了，然後就開始另一輪的遮蓋地獄。很少會進行這麼大量的遮蓋，所以有些地方想得不夠仔細，多走了冤枉路。但出來成品卻挺滿意。不過要改善的地方很多。要吸收這些經驗在下一個模型上改進。現在用圖片代替我的文字解說吧。

（石斛蘭的花語是堅毅，勇敢。藉此希望每個人都可以堅毅勇敢地生活，謝謝各位閱讀至此的人。）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「偽文青玩意第5彈 —SD GP03D拼裝報告」​】

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