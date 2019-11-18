【官方聯乘】海賊王One Piece X 大豆牙Chino Lam 班頭腩千陽號

香港設計師Chino Lam參加了《One Piece》海賊王全球藝術聯乘計劃BusterCall Project，將他拿手的肥鮪魚公仔，融入了路飛的千陽號之中！

Chino Lam 作品名稱：EXTINCTION·THE SHIP（官方提供圖片）

BusterCall Project是一個《One Piece》與全球artist合作，重新定義這部誕生超過20多年的經兼作品的藝術計劃，當中的表達手法和介面非常豐富，有服裝、油畫，而今次香港藝術家Chino Lam就以他拿手的搪膠雕塑，將他極具特色的肥魚鮪魚先輩融入草帽小子的海盜船千千陽號！

https://bustercall.com/

Chino Lam：「你有冇見過象牙船雕刻？」

「我今次以One Piece 故事中的千陽號，去製作一件了不起的作品，我不想以單一角色去帶出這個故事去創作，而是一隻海盜船更能聯想到＂整體＂的故事性，他們在海上航行，在船上一起生活和發生的故事，而不是只集中其中一位人物，他們是一個團隊，一班出生入死的同伴，而且他們都在船內，更完整地呈現他們的海盜生活。

以肥胖身型動物搪膠而深受玩具迷歡迎的Chino Lam。（鍾世傑 攝）

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設計方面，承接Chino 2018年設計的Nike basketball 象牙足球，再次以出色的上色技術，用膠扮象牙，以[EXTINCTION]系列的形式延續這次的作品[THE SHIP]。Chino：「因為象牙雕帶有東方藝術的濃厚味道和高層次藝術品的感覺。而這種藝術品現在禁售，是一種將消失的技術，所以我想把這種藝術品的感覺用現代的科技和方法保留下去。」過去，香港不少家庭去泰國旅行，都會買一隻放在家中，是不少70、80後香港人回憶，頗具玩味。