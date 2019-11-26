《美少女夢工場：Go！Go！公主》正式公開　12月5日開放預先下載

CFK 宣布，預定於 2019 年 12 月 12 日在 Nintendo Switch、12 月 23 日在 PC Steam 等平台推出一款新作遊戲《美少女夢工場 Go！Go！公主》（プリンセスメーカーGo!Go!プリンセス，Princess Maker: Go! Go! Princess，中文名暫稱），定價 Switch 版 1,500 日圓（未稅）、PC 版 910 日圓（未稅）。另外，Switch 版將自 12 月 5 日起開放預先下載，購買預先下載版的玩家們將可獲得九折優惠。

本作為一款以人氣女兒養成型 SLG《美少女夢工場》為題材，收羅系列登場的女兒們與本作原創人物齊聚一堂，讓玩家們使用自己喜歡的角色來進行對戰的對戰型養成桌上遊戲。在遊戲中，除了將會收錄系列眾多人氣登場角色讓玩家們使用外，在系統玩法方面，也將會採用玩家們熟悉的大富翁型桌上遊戲玩法，當玩家們踏上不同格子的時候，還可以觸發包括教育、打工等各種事件，讓玩家們可以藉此來培育自己的女兒，或是與其他玩家的公主候補生展開對戰！

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同時在遊戲中，也將會保留系列玩家們所熟悉的多重分歧結局設定，隨著玩家們所停留的格子、觸發的事件、培育女兒的方向與成長等內容不同，都將會使得女兒的未來與結局有不同的發展分歧。另外，本作還將會支援最多四人對戰同樂（Switch 版將支援主機多人同樂、Steam 版則是支援線上多人同樂），讓玩家們可以與朋友一起共同遊玩，體驗全然不同的《美少女夢工場》女兒養成對戰樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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