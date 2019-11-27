SLAM DUNK男兒當入樽「新作」井上雄彥親證：東京奧運前推出！

【男兒當入樽 SLAM DUNK Illustration 2+】井上雄彥老師的經典作品、以籃球運動創作的熱血漫畫《男兒當入樽》（SLAM DUNK / スラムダンク）感動年青讀者，可惜1996年匆匆終止連載，湘北高校 櫻木 花道、流川 楓、赤木 剛憲、三井 壽、宮城 良田 雖然未能一圓全國冠軍夢，但在入樽迷來說他們已經是永恆冠軍！井上雄彥日前終於為《男兒當入樽》確定最新消息：新「作品」確定於2020年4月推出，但並非漫畫及動畫連載，而是…

在此之前，微博畫師「細胞工作室」於網上發表了自畫一眾成長後角色的預想設計，向動漫致敬，齊來回顧一下這些角色的未來！

《男兒當入樽》角色成長逐張睇【點圖放大】

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非動漫新「作品」

《男兒當入樽》作者 井上雄彥 老師，其實早於10月8日已經透露，將會有SLAM DUNK新「作品」登場，而日前在Twitter上再透露這「作品」的資料：《Plus / SLAM DUNK Illustrations 2》！這是繼《入樽》故事完結、並於1997年推出畫集《Inoue Takehiko Illustrations》（井上雄彥畫集）後，井上老師為《SLAM DUNK》延續的新「作品」！雖然並非新動畫或漫畫連載，但等待了23年相信Fans必搶！

井上老師在Twitter上表示已為《Plus / SLAM DUNK Illustrations 2》準備製作中，並流出一張疑似畫集封面的繪畫，是櫻木花道的堅定眼神特寫！

網上亦流傳是《Plus / SLAM DUNK Illustrations 2》封面圖 【網上圖片】

11月26日，井上雄彥 亦透過Twitter發放一則來自《少年JUMP》的雜誌廣告，當中透過更多畫集細節：除了確定2020年4月東京奧運前推出外，廣告下款文字亦清楚顯示預定4月3日推出，畫集面積更是30 x 30cm的特大畫面印刷本，全畫集共96頁，會有11幅未公開新圖刊出，售價預定為3,600日圓，連稅3,960日圓（約HK$290），初回特典更會附送明信片！