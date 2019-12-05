《浪客劍心》25周年展　來年配合真人電影最終章展開宣傳

撰文：鍾世傑
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《週刊少年Jump》經典《浪客劍心》連載開始25周年，將舉行紀念展覽「浪客劍心展」。
《浪客劍心》25周年展
今次亦是和月伸宏作品《浪客劍心》首個獨立畫展，將於2020年4月24日至6月7日，於東京Tokyo Dome City Gallery AaMo進行。場內將展示和月氏的直筆原稿、顏色彩稿。完成東京展後，預定還會在京都、新潟及日本其他地區開展。
《浪客劍心》25周年展
《浪客劍心 北海道篇》漫畫本身已經退居月刊《JUMP SQ》內連載，加上受作者和月氏「收藏兒童色情刊物被捕」事件影響，人氣大不如前；但無可否認，平成年代最具代表性的日本古裝少年漫畫，除了井上雄彥的《浪客行》，最多人認識的一定是《浪客劍心》，全系列漫畫共售出7200萬本。加上和月更是尾田榮一郎的師傅，在集英社漫畫圈子內，仍有一定江湖地位。
2018年，和月被發現在工作室內藏有多部未成年少女全裸的兒童色情DVD。
很多人笑言：「原來和月沒有坐監嗎」，其實事件後他有被罰款20萬日圓，並且已自省停刊了長時間。
此外，今次25周年舉行大型展覽的日期，正好配合2020年夏天上映的《浪客劍心》真人版最終章（分上／下兩集），那邊有超紅星佐藤健擔演，應該能起到互相宣傳的作用。