【Pokemon劍/盾】神人一隻鯉魚王挑戰冠軍？世上沒小精靈是廢物！

當玩家們在《寶可夢 劍／盾》（Pokémon Sword and Shield）中第一次看到伽勒爾地區的冠軍丹帝時，不難看出他絕對是一位相當難以對付的對手，隊伍陣容也相當平均。一般來說，玩家在與他對戰前也得做好萬全的準備。然而，一位 YouTuber 最近卻已完全出乎意料的方式成功戰勝了他，只靠一隻「鯉魚王」。

鯉魚王在《寶可夢》系列中一直以來都被視為「最弱寶可夢」，甚至在《寶可夢 劍／盾》的圖鑑中也直接以「力量和速度都不太行。是世界上最弱最可憐的寶可夢」來形容牠。

常常在《寶可夢》系列遊戲中嘗試各種瘋狂實驗的 YouTuber PokeTips 在日前公開了一支全新的影片中，決定要用一隻鯉魚王擊敗這位強大的冠軍。雖然基本招式就只會沒有任何效果的「躍起」或是最基本的「撞擊」等；但在《寶可夢 劍／盾》中，他能夠學會飛行系招式「跳躍」以及強力的水系招式「水砲」。但即使如此，鯉魚王依然難以在難度較高的對戰中生存。

▼▼▼挑戰冠軍的鯉魚王能力配置▼▼▼

在這支影片中，PokeTips 嘗試了各種戰術來對付丹帝的隊伍。首先，他嘗試了不使用任何道具，並派出了一隻有著較高HP以及特攻數值的 100 等鯉魚王。這場戰鬥最大的重點，就是要讓鯉魚王能夠成功抵擋對方的攻擊，特別是相剋的電氣系以及草系攻擊，同時還得成功擊敗丹帝的寶可夢。

▼▼▼一隻鯉魚王挑戰冠軍ROUND 1▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

在首次嘗試中，PokeTips 就歷經了一翻苦戰，在利用「極巨化」搭配下雨天氣以及鯉魚王的特性之下，PokeTips 的鯉魚王成功擊敗了丹帝的前兩隻寶可夢，但接下來在對上他的踏冰人偶時遭到對方使用效果拔群的十萬伏特秒殺。

▼▼▼一隻鯉魚王挑戰冠軍ROUND 2▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

在接下來的嘗試中，PokeTips 為鯉魚王裝備了「進化奇石」，讓未進化的寶可夢增加 50％ 的防禦以及特防。這一次，雖然也陷入了苦戰，但確實帶來了進步，鯉魚王這次成功擊敗了丹帝的前三隻寶可夢。接下來只會更加困難，鯉魚王對上了丹帝的第四隻寶可夢－雙斧戰龍。雖然 PokeTips 採用了其他戰術試圖讓雙斧戰龍因為麻痺而無法攻擊，但第二次的嘗試仍然迎來了失敗的結果。

▼▼▼一隻鯉魚王挑戰冠軍ROUND 3▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

到了第三次的嘗試，PokeTips 決定讓自己可以自由使用任何道具，特別是能夠提高寶可夢特攻的「特攻強化 X」，並且將「進化奇石」換成了同樣能夠提高特攻的「講究眼鏡」，即使裝備了這個道具的寶可夢只能使用單一招式，但 PokeTips 原本就打算只用鯉魚王的「水砲」來打贏這場對戰。

在經過多重的特攻強化之後，鯉魚王藉著以等級以及特攻優勢，利用「水砲」一路秒殺了丹帝的前五隻寶可夢。雖然一切看起來已經勝券在握，距離利用鯉魚王擊敗冠軍就只有一步之遙了，但可惜的是，他最後卻在面對最後一隻噴火龍時「水砲」並沒有打中，而接著，鯉魚王就被極巨化的噴火龍給秒殺了。

▼▼▼一隻鯉魚王挑戰冠軍ROUND ???▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

但 PokeTips 也並沒有因此放棄，在經過了另外三次的嘗試後，鯉魚王終於又再次來到了噴火龍的面前，而這一次，「水砲」打中了極巨化的噴火龍，PokeTips 就這樣靠著一隻鯉魚王成功擊敗了冠軍。有趣的是，玩家在《寶可夢 劍／盾》中擊敗了冠軍之後，就能夠在開啟遊戲的畫面中看到自己「進入殿堂」的隊伍，所以 PokeTips 的這個畫面上也能看到一隻不斷跳動的鯉魚王。

【Pokemon劍/盾】結果當然是，殿堂只有一隻不斷跳動的鯉魚王（PokeTips/YouTube影片擷圖）

延伸閱讀：

經典回歸！《魔獸爭霸3：淬鍊重生》將於2020年1月正式上線

《英雄聯盟》史上最高收視的比賽：S9冠軍之戰 FPX vs G2

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO