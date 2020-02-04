Steam成人遊戲《Mirror》限量免費　陪玩家抗武漢肺炎齊「打機」

相信有留意PC遊戲的朋友也已經知道Steam已經正式支援成人遊戲（其實在正式支援之前已經有「偷雞」方法，但在此就不提）；最近就有遊戲開發商因應武漢肺炎疫情，決定將自己旗下的成人遊戲免費開放下載，希望大家多多留在家中玩遊戲，減少外出以抗疫。

Steam上的成人遊戲《Mirror》剛剛發出一則公告，指「許多人為了防疫都會選擇留在家中，希望送出『Mirror』來陪伴他們」，決定免費派發十多萬組遊戲序號予中國玩家。這樣一來玩家留在家中時便「有機可打」了。

Mirror，最近異種族評論者很火，在Mirror中亦可找到不少異種族娘。

留在家中，打J抗疫！

不過玩家需要有中國內地手機號碼（11位）獲取驗證碼才能取得遊戲序號。

必須一提是《Mirror》相當有名：它在Steam中評價極高，97%的玩家都對其好評，是Steam 2018年遊戲評價第二高（以些微之差敗給RimWorld）；在Steam所有遊戲的評價之中也排在35的高位，比獨立遊戲神作《Undertale》、《Celeste》還要高。

《Mirror》是個有點類似Bejeweled的方塊消取遊戲，在遊戲中達成指定條件就可過關，而過關後當然就是「福利」時間，可以對可愛的妹子們為所欲為。另外順帶一提遊戲的Switch版亦已發售中，當然家用機版是十分健全的全年齡版本。

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