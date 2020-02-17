【世界末日預習】黑暗系小品遊戲　60秒的末日走難　你預備好未？

編按：有些悲觀的人會常常想到世界末日，尤其現在地球環境急劇變化，或許世界末日真的很快來臨。撐場用戶恐懼鳥近日遊玩了一款以世界末日為題材的手機遊戲，並且有點感想，且看他的分享吧。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「黑暗遊戲小感︰讓你體驗與家人被困避難所的末日生存遊戲---60 Seconds！」，刊於01撐場】

你曾否幻想過假如有天，大災難降臨香港，你只有非常短的時間收拾行裝，然後就要拋下一切永遠離開家鄉，你會帶上什麼？糧食、食水與藥物等實用物品？啤牌、照片與書籍等精神上用品？還是兩者都需要？！恐懼鳥自認是個敏感的人，所以閒來無事都會計劃下，但即使你沒想過都無關係，因為現在就有一款遊戲讓你（事前）體驗一下。更加逼人的是，你只有60秒時間。

你只有60秒時間預備世界末日的走難。（appstore圖片）

故事是這樣，某天各國元首終於覺得打嘴炮太無聊，於是發動核子戰爭刺激一下。幸運的是，核彈沒直接打中你家，但只留下60秒給你，搜掠家中物資拋進避難所，當中包括罐頭、食水、醫藥包、手電筒、啤牌、棋盤、殺蟲水、斧頭、槍械……還有你的家人。既然是有限時間，即是你沒可能搜括所有物資，換句話說……

你亦很難救出所有家人。

如果覺得慌忙搜括未夠刺激沒問題，因為接下來才是遊戲戲肉。你在60秒拿到的永遠不夠用物資，就是你與家人在避難所唯一生存物資。

物資永遠不夠用。（appstore圖片）

因為外面世界已經輻射滿天，救援來臨日子是未知數，你只能與家人困在狹窄得可憐的避難所四目對望，每天煩惱食物如何分配，與確保大家精神健康，否則有成員可能會抵受不住鬱悶，發瘋衝出街外自殺。當然你可以派人出外探索，但比起豐盛物資，你的家人更可能遇上掠奪者與變異生物，而導致受傷和生病，甚至一去不返。

你的家人更可能遇上掠奪者與變異生物，而導致受傷和生病，甚至一去不返。（appstore圖片）

這還只是「部分」麻煩，因為另一大部分會主動每天拍門，例如抽氣喉壞掉，又或曱甴的尺寸變得有點不容忽視，你只能被逼消耗各種物資來保住家人小命。例如當掠奪者走到你門前，但你逃亡時沒帶槍械怎麼辦？死，全家一起死。

面臨世界末日，最終結局似乎只能是死吧？（遊戲截圖）

當你玩了幾輪遊戲，看着齊齊整整的一家四口，如何逐個消失或變骷髏或精神崩潰，你會領悟出很多道理。恐懼鳥不劇透太多，但有一個道理很易領會︰少一個人少一張嘴。是啊，對不起女兒，你吃得太多，要遵從一下末日新倫理學。

60 Seconds在iOS售價28港元，Steam售價58港元，支援英文與簡體中文。恐懼鳥自己在Steam玩，因為iPhone屏幕相對地細，比較難拿物資。恐懼鳥很推薦這隻遊戲，因為它用黑色喜劇風格描繪很現實的災難生存艱難。另一個原因是……相信大家這段日子呆在家中，每天望着牆壁發呆，與家人四處奔走煩物資……所以當你玩60 Seconds時，一定會非常非常感觸……甚至有點像事前實習。

作者簡介：恐懼鳥

恐懼鳥，大學讀犯罪學和心理學；從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐懼在人群中散播。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/scarybirdhongkong

看更多01撐場相關文章：

是演員演角色，還是角色演他？—《紙牌屋》男演員Kevin Spacey殺人陰謀論

「出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷」

「情人在情人節舞會的最後照片-Jesse McBane與Patricia Mann案」

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）