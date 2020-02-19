【WF2020w】日本手辦Figure展　Wonder Festival精美大量圖輯

日本手辦Figure展覽Wonder Festival 2020冬在2月9日順利舉行，多個展商及個人展攤在幕張展覽館展出作品，吸引數以萬計的入場觀眾。筆者特意前往日本實地報道，並為大家帶來大量的精美照片。喜愛Figure的各位，萬勿錯過！ （註：所有照片可按圖放大）

WF2020冬在2月9日，於幕張展覽館舉行。即使在肺炎疫情的陰霾下，更突然傳出「有武漢人成功入境日本前往WF」的傳言，仍無損參加者入場的興致。

個人展館的一角，到處人頭湧湧，可見場入場人數十分多。（歐敬洛攝）

為安全衛生起見，WF大會要求工作人員全員戴上口罩，而入場的參加者大部分人都戴上了口罩。因此在現場人群的照片都會拍攝到口罩，戴口罩成為了今屆WF的特色之一。

個人區 不同主題大量手辦Figure

會場分為了個人展館及企業館，個人館是讓個人創作者販售自己製作，稱為Garage Kit（GK）的手辦作品，展攤亦成為了交流和拍照的場所。場內有大量像筆者一樣的參加者，拿着手機或相機，不停照相。

在展出的手辦中以美少女Figure佔大多數，主題分佈非常廣泛，由FGO、公主連結、碧藍航線等的熱門遊戲，到新舊動畫作品均有，其中亦不乏原創作品。

公主連結的可可羅，個人展館場內中有少量公主連結的相關作品。（歐敬洛攝）

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エルドラモデル展出，碧藍航線的伊19手辦。手辦在上屆ＷF2019夏時首次發布。（歐敬洛攝）

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著名原形師，宮川武T's system的攤位，展示着多個作品。（歐敬洛攝）

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企業區 新作PVC Figure公布集中地

在企業區則是各大PVC Figure制作商的展區，現場除有展商即場販售Figure外，亦有展出白件（白模）的試作品及公布新Figure發售的訊息。與個人區相同，企業區同樣是拍照樂園，所有展攤都讓人目不暇給。

EVA新劇場版最終章宣傳攤，攤位特意擺放了新初號機的巨型模型。（歐敬洛攝）

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Hobby Japan展攤中一拼展出，Licorne貞德Alter「昏暗紫焰纏身的龍之魔女」的PVC Figure。（歐敬洛攝）

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更多非角色造型的手辦與模型

當然展覽不會只有美少女或是角色造形的手辦，場來還有很多機械，戰機或坦克，甚至玩具類的創作模型。可見製作模型的世界相當廣闊，不只局限在GK或PVC Figure。

正在即場製作模型，示範如何砌Macross戰機的模型師。（歐敬洛攝）

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上海Wonder Festival因疫情延期

在會場的一角擺放着寫有「武漢加油」的官方海報。事實在企業或個人攤中，亦有來自中國國內的展商及原形師參展。但官方亦宣布了原定在4月舉行的上海WF2020展覽的日期將會延期，正式舉辦日將另行通知。有意前往上海參加展覽的要留意並更改行程了。