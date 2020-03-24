《工作細胞》第二季2021年一月上映！紅血球白血球血小板齊齊回歸

「Aniplex 48 小時 TV」中，《工作細胞》官方特別節目由紅血球聲優花澤香菜及白血球聲優前野智昭擔任來賓，帶給大家最新的節目消息。除了回顧第一期動畫中的名場面以外，還有粉絲活動「工作祭典」時，主演聲優們穿著角色服裝所拍的照片，當主持人問到兩位聲優是否還想再作一次這樣的打扮時，兩位聲優也很開心的表示「很想再穿一次！」

（《工作細胞》官方Twitter圖片）

第二期動畫目前安排在 2021 年 1 月播出，這次也在特別節目中公開了二期動畫主視覺以及最新 PV；而今年 9 月 5 日為二期動畫預熱，將放在二期動畫中的片段，也就是原作漫畫第五集中的經典長篇獨立出來製作成「特別上映版《工作細胞!!》最強敵人，再臨。體內腸子大騷動！」電影版，日本粉絲可以搶先觀賞特別上映版本，令人相當羨慕！

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雖然香港觀眾可能無法同時看到特別上映版（只好敲碗代理商了！），但因為這特別上映版本身便是取自二期動畫中將播出的集數連結而成的電影版，所以只要等到二期開播大家自然會看到。《工作細胞》第二期將於 2021 年一月開播，敬請期待！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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