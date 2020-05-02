【乃木坂46】白石麻衣宣布畢業演出前仍在團！疫情下變「延畢生」

原定在團體第25張單曲「しあわせの保護色」後從乃木坂46畢業的白石麻衣稍早發布了官方部落格，內文提到原先預計在5月5日至7日在東京巨蛋為期三天的畢業演唱會，受到疫情影響無法舉辦，雖然想與大家盡快告知舉辦日程，但現在這個狀況最後是無法繼續，但同時也表示未來為了能讓大家安全的享受演出，會另期舉辦，會場等消息確定後將再通知大家。

另外也寫到今後的個人活動將會越來越多，但與工作人員的大家討論後，希望能夠還作為乃木坂46的一員繼續努力，雖然日後可能會受到當時狀況影響而調整，但在畢業演唱會舉辦之前將會繼續作為乃木坂46成員活動。

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【白石麻衣部落格全文】

大家好

大家都還元氣嗎？

我還是一如既往地元氣^ ^

今天有件事想傳達給大家，所以寫了部落格。

本來是預定在5月5日、6日、7日舉行的東蛋演唱會中從乃木坂46畢業，但因為新型冠狀病毒的影響很難繼續舉辦了。

原本是想盡快告訴大家演出日程，但面對現在的狀況，最後還是無法繼續下去。

但是，

我想直接向大家表達活動至今的感謝之情。如果到了能夠讓大家安全享受的情況，我想繼續舉辦畢業演出，等到決定了會場和時間後，會再跟大家通知。

關於今後的活動，我想個人活動會變得越來越多，和工作人員們商量後還是想作為團體的一員繼續努力，如果能溫暖地守護我的話會很開心的。

直到能夠舉辦畢業演出時我都還會在乃木坂46，雖然也有可能因為不同的狀況發生變化...

但至少目前為止，有關今後的活動會這樣進行下去。

可能覺得每天都很辛苦，但讓我們一起跨越過去繼續努力吧！

我也會好好珍惜的度過每一天。

希望更多的人能夠盡快恢復元氣，帶著笑容度過每一天。我也會盡全力把活力傳達給大家，今後也會繼續努力^ ^

白石麻衣