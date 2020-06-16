《柏德之門3》宣傳片公開最新畫面及主角　預定8月推出體驗版試玩

比利時 Larian Studios 目前開發中的人氣 RPG《柏德之門》系列最新作三代《Baldur's Gate III》（柏德之門3），官方特地透過「Guerrilla Collective」線上發表會活動公開遊戲最新設計宣傳影片，並預告本作將於 2020 年 8 月推出搶先體驗版與玩家們見面。

由官方即將於 PC 等平台上推出的《柏德之門3》，為官方繼之前的一、二代與二代擴充包《Throne of Bhaal》等系列作之後所推出的最新作。在本次遊戲中，故事除了將會承襲之前系列作來展開全新發展外，也將會收錄系列作角色再度回歸，與玩家們一起展開全新的冒險旅程。

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同時，在遊戲中，也將會提供超越之前《Divinity：Original Sin 2（神諭：原罪2）》的人物自訂創角功能讓玩家們使用。玩家們除了人物外觀外，還可以自由選擇自己想要的種族與職業，並依照自己喜好，來自訂一個擁有所有技能、咒文、特技、初級咒文（Cantrips）等等，並使用這個自訂原創角色來展開由玩家自由決定命運的原創冒險旅程，雇傭傭兵一起冒險，為遊戲增添更多變化！

而在這次官方所公開的影片方面，除了將會收錄關卡舞台的最新畫面，與主要登場人物等最新模樣外，還有新角色的最新曝光等各種內容要讓玩家們搶先確認。同時官方也預告，將於 7 月 18 日再度釋出以遊戲實機展示為主的 Live 節目，有興趣的玩家們到時可別錯過官方的最新發表。

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