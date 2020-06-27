《高智能方程式GPX》請到女神級 Cosper Enako えなこ穿上SUGO Asurada 菅生雷神車隊的Racing Queen衫，配上1：1 超級雷神，化成風見車人嫂明日香，並宣布在2021年（播出30週年）與RFC Racing車隊合作參戰日本超級耐久賽2021 ！今天的我沒有極限！

今期《Figure王》雜誌更用Enako做封面，好想買！

回帶睇Enako、伊織萌、黎獄Cosplay靚圖

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日本人氣、聲優、Cosplayer Enako えなこ 雖然已為人妻，但在cos界仍然很多fans，而由她扮演「低智能」主角風見車人老婆：菅生明日香，亦都非常貼切。😍 這一身新衫更是由《高智能方程式》人設家 猪股むつみ 重新設計，她更站在1：1 超級雷神 Super Asurada AKF11 旁邊，是不是很性感呢？

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《高智能方程式》（新世紀GPXサイバーフォーミュラ／台譯：閃電霹靂車）有齊靚人靚車靚歌，電視及多部OVA均大受歡迎，為紀念2021年播出30周年，片商Sunrise將與RFC車隊合作，以「新世紀GPX Cyber Formula Racing with RFC」名義出戰日本超級耐久賽「スーパー耐久シリーズ」房車賽！不過相片中的超級雷神就只是一部模型，真正落場的是一部本田CIVIC Type R TCR，一身拉花是由劇集的機械作畫監督重田智設計，不知道檔風玻璃位會不會加部「雷神」上去？

《機動戰士高達 SEED Destiny》戰犯福田己津央成名作《高智能方程式》在1991年播出，電視版完結1年後，就開始推出一系列OVA影帶，比如11／Zero／SAGA／Sin等等，足足hit了10年，不知2021年又會否製作新續集呢？（http://www.cyber-formula.net/）