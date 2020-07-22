【動物之森／動物森友會】《口袋露營廣場》早在 2017 年推出，在 Switch 版《動物之森》推出後，再次帶起《動森》熱潮，而《口袋露營廣場》也重新進入玩家的視線中，成為手機必備的遊戲之一。今日（22 號）任天堂更公布將會推出中文版（港澳台），到底和 Switch 版有什麼分別呢？

中文版《口袋露營廣場 》

任天堂公布動物之森手機版《口袋露營廣場 》，將在7月29日起支援繁體中文，同時開設中文的 Facebook 專頁。繁體中文將在香港﹑澳門﹑台灣三地發布，手機玩家終於可以和 Switch《動物之森》一樣，可以用最熟識的語言和島友交流。

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未出《口袋露營廣場 》中文版前，其實日文版和 Switch 版有連動活動，只要把兩者的帳號連接，就可以在 Switch 上免費取得 10 款活動傢俱和服飾。

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手機版和 Switch 版《動物之森》聯乘，共有 10 款不同的傢俱和服飾，玩家需要到「狸端機」中購買，當中的「OK遊戲機」和「OK 車業招牌」都極具特色，很值得成為玩家島上其中一個展示出來的物品。

（遊戲截圖）

資料來源：Nintendo﹑Facebook

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