Reddit 上有一個遊戲相關討論非常有趣，「3D Aim Trainer」根據多項遊戲玩家的行為，列出最惡劣（Toxic）的遊戲社群。這排行榜反映出，哪一隻遊戲的玩家的行為最惡劣。出名玩家態度差的《英雄聯盟》（LoL），沒想到只有第 6 名，第 1 名的遊戲社群到底有多大問題？

👇👇👇最惡劣遊戲社群排行榜（倒序排列），根據玩家惡言﹑使用外掛﹑玩家正面互動比例等標準排名，大家同意這個排行嗎？👇👇👇

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惡劣行為的雙刃劍

一個良好交流的遊戲環境，當然能令玩家舒適自在地遊玩。而排行榜中，大多數遊戲都是競技類，玩家多半抱有爭勝心，筆者認為在合理範圍的「Trash talk」可以令遊戲更有趣，以及令玩家更有鍛鍊技術的熱情，反而增添遊戲的樂趣。不過，使用外掛和太過侮辱的言語，則完全不能接受，筆者到今日都能未明白玩外掛的樂趣在是什麼，這簡直是破壞遊戲環境，不只是惡劣這麼簡單。

資料來源：3D Aim Trainer

同埸加映：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

👇👇👇50 個《動森》神秘彩蛋 你發現了幾多個？👇👇👇

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想看第 35～50 個彩蛋？即睇：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜