Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》Captain America 美國隊長作為遊戲最後才取得的角色，一開始的強度的確頗弱，技能組也平平。不過只要學到關鍵的招式，他就可以很快變成強角，不知道先升哪一招好用？以下就提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》的 Captain America 美國隊長近戰能力平平，最強的還是他招牌的飛盾攻擊，打中距離戰非常出色。尤其是學了技能後，兩招連環飛盾一個打大範圍，一個單對單超高火力，大大彌補了美國隊長的其他不足。隊長的技能組雖然表面上沒很突出，但其專長組合有極高的契合度，配技後會有不錯的發揮。不過隊長不能爆牆也無法駭入裝置，單人玩會錯失最多寶箱。

👇👇 CA 美國隊長關鍵招式及初期必學技能👇👇

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