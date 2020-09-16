2020年是「高達模型 「GUNPLA」誕生40周年紀念，伊織萌（伊織もえ）過去曾為《Young JUMP》雜誌穿性感版馬沙軍裝、甚至Cosplay自護機動戰士大魔拍照，今次獲BANDAI邀請於9月18日與川口克己名人、聲優綾見有紀主持「一番抽機動戰士高達 GUNPLA 40周年」開箱直播，不過向來是自護同好的「一隻萌」，卻換上自護死對頭聯邦軍裝，被討論區的自護軍同好投訴「叛國」（笑），即睇罪證！

😍伊織もえ cos 聯邦／自護女兵😍

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😍 高達模型40周年一番抽，彩透Entry Grade高達炒硬😍

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9月18日 星期五 香港時間晚上7時開播：（連結）

【注意】一番抽在日本是以抽籤形式，抽中某款獎品，不同於扭蛋、每1隻蛋的價值均一，根據賭博條例，在香港任何經「抽籤」或「碰機會」分發獎品的手法，均需申領牌照。所以近年旺角區的店鋪，多數將全套一番抽標價發售，所以記得收看伊織萌直播睇賁物，並留意推出日期，先到先買。

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人氣 cosplayer 伊織萌 （伊織もえ）近日cosplay《CROWS 漂撇男子漢 》男主角坊屋春道，穿起橫須賀外套拍攝性感cosplay寫真

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