高達、EVA初號機，最多人搶購的METAL BUILD 合金 figure系列，9月26日起將在尖沙嘴K11 MUSEA開設為期半年的【Metal Build Showroom】展覽。有近50款全MB系列的玩具展出！高達SEED、SEED Destiny、00……新世紀福音戰士、驚爆危豪華大集合！

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今次展覽並未完全集齊MB全系列，當中有幾款沒出現，筆者連未展出款式也一併介紹，順道回味全series作品。

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這展覽將維持半年，當中將不定期快閃開設Pop-up Store，限量發售如Metal build迷惘高達 紅色機改（Alternative Strike Ver.）及Metal Build自由高達（Concept 2.0）等MB玩具，數量有限，售完即止。

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【Metal Build Showroom活動詳情】

日期：2020年9月26日 - 2021年3月31日

時間：上午10時 - 晚上10時

地點：K11 MUSEA Level 3 Kiosk LA326 (Gold Ball) (尖沙咀梳士巴利道18號)

--快閃Pop-up Store日期--

2020年9月26日 上午10時 - 下午6時

2020年9月27日 下午1時 - 下午6時

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