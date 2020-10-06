《FIFA 21》時隔一年又到「收會費」的時間，筆者起初也是以買球員數據更新的心態開Game，誰知《FIFA 21》更新的多項新操作令人相當有驚起，特別是「創意走位」（Creative Runs），終於都可以操控 AI 走位，玩家也再沒借口罵電腦走位差難組織。多個新操作系統令比賽的變化增加，不過筆者擔憂以往的防守技巧好似有點追不上變化。

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同場加映：日本票選漫畫名廚Top10 冠軍廚師屬業餘 中華一番加人民幣都輸

【漫畫界名廚】大家有看過美食漫畫《孤獨的美食家》、《深夜食堂》、《伙頭智多星》、《中華一番》嗎？日本網民近日就投票選出10大「想真正試食他製作的料理」漫畫廚神！想不到大家最熟悉的《伙頭智多星》味吉陽一、《食戟之靈》幸平創真，全都不敵兩位「西裝友」兼職食神！10大當中竟然還有個真人日本女星？即睇港日兩地漫畫迷「口味」有何不同！

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