與Switch主機配合把玩的《Mario Kart Live：Home Circuit 》實體遙控孖寶賽車已經登陸香港，《香港01》科技玩物記者開箱睇實物之餘，分別在office實試細空間、與戶外公園兩個場景試玩效果，發現這部小小賽車，驚喜十足！

(鍾世傑 攝)

戶外室內試到盡。（黃舒慧 攝）

開機4步曲！ Mario Kart Live：Home Circuit套裝包咩配件？👇👇👇

點整賽道？正式比賽點玩？

完成配對後，Switch上已經會見到Mario Kart跟實景融為一體的畫面，按A/B掣加joystick就可以當普通遙控車玩。但如果想比賽，就要先在家中畫條賽道，即教方法👇👇👇

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小型賽道（好玩度⭐⭐／5⭐為最好玩）

中型賽道（好玩度⭐⭐⭐⭐）

實際示範：中型賽道

AR實景Mario Kart 究竟點玩？屋企要幾大先玩到？

這玩具標榜以AR實景+融合「孖車」game畫面一齊把玩，實際景物會化為賽道一部份，所以雙眼不要照顧望著遙控車，反而要轉心睇screen，你才會知道幾時拾到草菇可加速、路面原來有蕉皮等。

👇至於細屋玩唔到？其實可以，以下是一些建議👇👇👇

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Office室內障礙賽道（好玩度⭐⭐⭐）

實際示範：office室內賽道（好玩度3星）

唔聽任天堂話，帶Mario Kart出街玩！

其實任天堂不建議在街外玩，但我們發現，其實是玩到的，而且氣氛更加正！！！但都有不少問題，玩時要小心！

我們帶了Mario Kart 出公園玩，這個級別的爛地就真的試也不用試。（黃舒慧 攝）

總結：Switch Mario Kart Home Circuit 遙控孖寶賽車

這部車的操作很順手，而且在game內吃到草菇後車子真的會跑快點，吃火箭遙控車甚至會變成自動駕駛，這些都不是一般遙控車能玩到的獨有元素。至於是否有足夠的空間放車，就要由買家自己判斷，幾個同事各買1部，通頂公司放車也不錯。

售價9,980 日元（約HK$750）（另外要再提醒各位，任天堂並不建議在戶外玩車，代理表示這部車就算行貨也不設免費保養，如果怕整壞就不要出街玩了。）

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盜版雖然免費，但相較玩正版遊戲既麻煩又危險，而且還可能觸犯法例，如果想玩 Switch 遊戲，建議各位還是買部 Switch 實機玩得更開心，不過買 Switch 也有很多地方需要留意，更要小心腦場的「改機」陷阱：

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