「出嚟啦！鐵甲萬能俠！聯乘吧！鮪魚前輩！」搪膠名家UNBOX與大豆芽水產社長Chino Lam首次合作，在肥美的鮪魚先輩身上加上《鐵甲萬能俠》的「超合金Z」裝甲（利申玩具是塑膠製），變身為鮪魚萬能俠！再為UNBOX的永井豪機械人Artist聯乘Art Toys系列再添一員。

Unbox 鮪魚萬能俠 搪膠figure，搪膠本身的黑／藍／紅／銀／黃配色做得非常精準。 （售價$980 年底發貨）（鍾世傑 攝）

非一般搪膠鮪魚萬能俠 身懷5大秘密武器

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（售價$980 年底發貨）香港區訂購店：超人玩具／Toy Station／Toy Hunter

同場加映：Chino Lam置地個展

以「鮪魚先輩」、「JIRO 次郎」等大魚搪膠為人熟識的香港藝術家Chino Lam（林輝），與JPS獨立當代藝術畫廊聯手，在置地廣場炮製了一個一體兩面的新展覽。

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完全版文章，請點擊：本土藝術家Chino Lam置地開個展 JIRO魚次郎幻化動漫角色

👇同場加映：銅鑼灣 Hot Toys新店睇玩具兼打卡

HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，獨賣Iron man Mark XXI MIDAS，更有大量店鋪限定Marvel、星球大戰、DC英雄 Cosbaby！

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【Metal Build Showroom K11展覽】METAL BUILD合金系列即日起於尖咀K11 MUSEA將舉行展覽，全場近50款高達、福音戰士、驚爆危機figure任影，即睇圖輯！

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