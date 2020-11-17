《新世紀福音戰士 新劇場版：終》原定已在香港上映（延至2021年初），所以香港BANDAI Tamashii 特別在旺角朗豪坊開設「TAMASHII FIGURE FES 2020」展覽。主場館以2.4米高初號機為地標，睇晒5個EVA玩具系列作品。不過對《鬼滅》迷來說，最吸引還是《鬼滅之刃》展區當中，可換購九柱限定紀念品。

「TAMASHII FIGURE FES 2020」展期：11月18日至2021年1月1日（鍾世傑 攝）

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「TAMASHII FIGURE FES 2020」展期：11月18日至2021年1月1日（鍾世傑 攝）

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朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 2020」 日期：2020年11月18日至2021年1月1日 時間：上午11時至晚上11時 地點：朗豪坊4樓及7樓

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