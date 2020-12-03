《龍珠超》成功吸引年輕一代再次情迷《龍珠Z》，最近有商場跟動畫商合作開設「皇室堡 x Dragon Ball Z 爆裂激戰娜美星期間限定店」，前場有巨型娜美星超級撒亞人vs菲利場景，打卡就不在話下；最重要是商品今次有很多設計非常成熟的商品，全部都型到可以出街著用。另外還有幾款預約訂製的極罕商品，即睇！

Calling總台！即刻叫晒龍珠fans嚟吖！一定有好多人中招啊！呢度係皇室堡地面，OVER！👇👇👇

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會場限定５大高戰鬥力型格商品！👇👇👇

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「皇室堡 x Dragon Ball Z 爆裂激戰娜美星期間限定店」

展期：2020年12月5日至2021年1月17日

開放時間：1200至2100（星期一至四）／1100至2200（星期五六日）

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

收費：免費

同場加映：Hot Toys HT20THPlus銅鑼灣店獨家土豪金Ironman 5款必買筍貨

12吋名牌 HotToys 「HT20THPlus」20週年限定店已在銅鑼灣Fashion Walk開張，去完皇室堡順路必行。（部份限定品或已售罄，敬請留意）

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同場加映：任天堂NSEW新店進駐尖嘴K11

任天堂 NSEW 正規商品販賣店 在尖沙咀 K11 MUSEA 開新鋪，千呎新鋪位以Mario 35 週年為裝修主題，有勁靚打卡位，獨賣日版Mario精品。

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