《鬼滅之刃 無限列車編》上映引發熱潮依然未減退，日前日本票房數據顯示，《鬼滅之刃 無限列車編》已突破 302 億日圓，直迫長居榜首的《千與千尋》。日本 Twitter 有網民就把《鬼滅》亂入到不同的作品中，惡搞票房榜上的經典，最爆笑的是保留「炎柱」煉獄杏壽郎在電影中的對白。

👇👇杏壽郎﹑猗窩座亂入《千與千尋》﹑《你的名字》👇👇

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《千與千尋》高清劇照（吉卡力官網圖片）

《鬼滅之刃 無限列車編》票房能否打破《千與千尋》的多年紀錄，由電視上映開始就成為討論主題。本來《無限列車編》302億的票房差唔多追到《千與千尋》的308億，但沒想到片商東寶近日調整《千與千尋》票房至316.8億日圓，把疫情時重新上映的票房加到紀錄當中，最終《無限列車》能否打破紀錄呢？

圖片來源：Twitter@rintaro_maro

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