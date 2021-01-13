2021年是 Super Mario Bros 超級瑪利歐兄弟系列35週年，任天堂早前公開3大新驚喜：包括《瑪利歐3D世界 + 狂怒世界》（Super Mario 3D World / Bowser's Fury）Mario展現8種變身能力的Gameplay片、MARIO Red X Blue 別色Switch主機、日本7-11推出店鋪限定一番籤景品。

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Switch 2021年好Game除了3月尾有《魔物獵人崛起 MHRise》、2月更有《Mario 3D World》，馬上推介16款Switch 必玩作！

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原文連結：Mario 35周年︱10個連瑪利奧迷都不知的秘密 Yoshi不是恐龍？

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