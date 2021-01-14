YouTube是自由的，你可以分享煮食、跳舞唱歌，彈鋼琴、砌模型，不過這平台臥虎藏龍、個個身懷絕技，要突圍就要講包裝。繼性感彈鋼琴、性感砌高達後，日本女YouTuber「Drawing tart /お絵かきチャンネル たると」（繪畫撻）想出Cosplay繪畫大法！

想更多人看你彈鋼琴？

Pan Piano Cos禰豆子彈《炎》：270萬views

「要更多讚好你的高達模型？」

東雲うみ小背心砌Z高達：210萬views

「繪畫影片太靜態沒收視？」我們來Cosplay吧！

世上沒有懷才不遇，只是你沒找對推銷方法，日本女YouTuber 「Drawing tart /お絵かきチャンネル たると」（繪畫撻）開設頻道8個月，早期收視只有800 Views左右，3個月前改行低胸Cosplay路線，一身《鬼滅之刃》禰豆子打扮教授繪畫方法，View數急增至一星期3萬3！

即睇Drawing tart /お絵かきチャンネル たると 3步進化史

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Drawing Tart 徒手在白紙上起線稿（雖然中間有剪接），畫得快、落筆利落，更要同時配合拍攝角度，其實做起來相當不容易，請落力將視線集中在畫紙上，不要只留意心口那點痣。

第1時期畫卡比獸：（影片連結）

第2時期畫比卡超（影片連結）

第3時期畫禰豆子（影片連結）

同場映加：👀東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛👀

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4個愛玩具性感女YouTuber

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相關連結：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛 4個愛玩具性感女YouTuber

同場映加：Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯

YouTube鋼琴家「小p的音樂工房」（Pan Piano）早前趁人氣動畫《鬼滅之刃》完結，推出LiSA主唱OP曲《紅蓮花》的影片。性感Cosplay禰豆子，一星期內達200萬點擊，至今累計8百多萬。

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完全版連結：Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯：扮禰豆子彈紅蓮華爆紅