撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-05 06:00

《英雄聯盟：激鬥峽谷》（ League of Legends: Wild Rift）在美國﹑日本﹑台灣等地都已經上架，香港玩家一等再等仍未有得玩，部分玩家唯有轉去海外Ser止渴。近日，《香港01》科技玩物記者受邀訪問《英雄聯盟：激鬥峽谷》製作人 Michael Chow，當中透露了不少玩家關心的情報。什麼時候在香港上架？會不會移植所有《LoL》英雄？等製作人話你知。

👇👇《英雄聯盟：激鬥峽谷》製作人專訪 👇👇

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雖然《英雄聯盟：激鬥峽谷》暫時未有在香港確實的上架日期，不過亦應該離這日子不遠。即使 Riot 在手機 MOBA 遊戲上遲了一步，但由於《英雄聯盟》的粉絲人數眾多，《LoL》手機版的吸引力仍非常大。

不過，如果你以為在電腦版上晚晚 Penta Kill，輕鬆打上鑽，也能在手機版上複製同樣的故事的話，太天真了。不論是 Meta﹑操作和節奏，《英雄聯盟：激鬥峽谷》都有獨特一套體系，想港版一出就衝上高牌位？或者要轉去日本﹑台灣等Server先習慣一下。

👇👇《英雄聯盟：激鬥峽谷》遊戲玩法介紹（以日服作介紹）👇👇

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👇👇雖然香港仍未上架，玩家可以轉去日本／台灣iOS App Store下載，搶先遊玩。App Store轉日服教學（按圖放大詳細步驟）👇👇

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👇👇Android Google Play轉日服教學👇👇

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同場加映：手遊新作｜碧藍檔案Blue Archive美少女育成 一百張高清CG照曝光

【碧藍檔案／Blue Archive／手遊／Android／iOS】由製作人氣手遊《碧藍航線》的Yostar公司推出的新作手機遊戲《ブルーアーカイブ》（碧藍檔案／Blue Archive）日版已經推出，遊戲的美術極為精美，以下立即送上美少女圖輯。

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