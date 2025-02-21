開箱｜人中之龍8外傳夏威夷海盜收藏盒限定版｜贈品內容癲過真島｜《人中之龍8外傳夏威夷海盜》（龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii）已經發售，起用失憶的人氣角色「狂犬」真島吾朗做主角，失去記憶的他竟然學路飛：「我要成為海賊王」，出發去夏威夷檀香山，尋找傳說中的One Piece（誤）……夏威夷海盜寶藏！fans都知真島吾朗這角色狂喪得來滿有喜感，遊戲推出的豪華限定boxset「真島吾朗全套收藏盒」，其贈品亦物於「主角」型，少少型、少少癲、少少搞笑，即睇開箱report！



這個boxset 結合了真島「黑道」與「海盜」兩個角色元素，包裝好大盒，黑色啞卡面上用暗金配字及毒蛇圖案，氣派跟分量亦十足。

《人中之龍8外傳夏威夷海盜》真島吾朗全套收藏盒

限定版玩具島吾朗危機一發

當中最有趣是由知名玩具廠Takara Tomy特別訂製的海賊造型真島吾朗「危機一發」派對多人玩具，玩家要輪流在木筒上插玩具小刀，如果真島Q版公仔彈飛，即當你輸。

海賊造型真島吾朗「危機一發」玩具

毒蛇眼罩超細緻

另外一件fans必like的就是皮革製的真島吾朗「獨眼龍」眼罩，上面仲有銀色立體雕刻的毒蛇作裝飾，印有修羅面具圖案的包裝盒，也非常精美。

皮革製的真島吾朗「獨眼龍」眼罩

印有修羅面具圖案的包裝盒，也非常精美。

A4亞加力立牌

另外一件禮品是A4尺寸的亞加力立牌，圖案正是遊戲封面那張真島吾朗海賊半身畫，留意圖案是直接印在膠板上，不是相框也不能換成其他畫。說實話記者覺得這件贈品定位有點奇葩，不過印刷及包裝質素還是不錯的，喜不喜歡就因人而異。

A4尺寸的亞加力立牌

DLC序號豪華升級包

最後就是豪華升級包 DLC 序號，輸入後可得到：傳說海盜船員組合包、傳說穿搭組合包、吾朗丸特別自訂組合包、追加卡拉 OK 樂曲 & BGM 組合包，升好升滿了。

豪華升級包 DLC 序號

這個禮物的組合相當有趣，有點喪又有點搞笑，跟平時限定版內容多數是超認真的插畫集／設定集，跟遊戲本身風格很匹配，相信如果是真島fans或《人中之龍》系列支持者，都會感興趣。

人中之龍8外傳夏威夷海盜

生產商：SEGA

發售日：2025 年 2 月 20 日

平台：PS4、PS5、XBox X/S、Steam、PC

香港區售價：一般版$338／豪華版$418／真島吾朗全套收藏盒浮動市價



香港區還會加送多1個特典：海盗風格手包

《人中之龍8外傳夏威夷海盜》遊戲故事及玩法

這個故事緊接上集，真島吾朗與桐生在千禧塔並肩作戰後半年，以為已經逝世的真島漂泊到一個小島且失去記憶，決定與救命恩人：島上一位少年「諾亞」出發去夏威夷尋找傳說中寶藏，過程中一邊與海盜和惡棍打鬥，當然少不了《人中》系列比主線更好玩、更耐玩的有趣mini game！

真島吾朗與少年諾亞一同出海，去夏威夷尋找傳說中的寶藏。

既是黑道又是海盜｜雙模式戰鬥

遊戲與《人中8》正傳最大不同，是由回合制改回大家最愛玩的純動作戰鬥。真島更同時擁有「黑道」架式：使用高速小刀、爆氣出分身超屈機；還有全新的第2架式「海盜模式」，改用一雙海盜彎刀及火藥槍做武器，還可以「爆氣」出大絕。可以針對不同敵人，自由及隨時轉換架式，打得輕鬆而且豐富有趣。

分身殺法

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

遊戲主舞台夏威夷火奴魯魯，那邊比較像平時的《人中》都是在城市各區自由行動，打打小混混、玩mini game。另外還可以去碼頭登上海盜船，去名為瘋狂蘭提斯（Madlantis）的神秘島冒險，去到那邊後畫風忽然變了《魔盜王》，這是一個海盜休息站，四處都有身穿三點式的舞女拉客，有賭枱、酒吧（夜總會在火奴魯魯，一樣有大量日本女星客串成為遊戲角色）等等，最正是可以參加海盜船競速比賽，也有打塔方式的格鬥團體戰，自己覺得賽船玩法較單一，都是傳統的格鬥戰更耐玩。

以為去了新大久保，好多女人拉客。

以為去了新大久保，好多女人拉客。

體驗版只能玩兩種啤牌game，冇酒吧、冇夜總會溝女

記者自己玩最耐反而是game內的手機影相功能，可以四圍拍下路人，又可以轉自拍，其他NPC會自動步近一齊合照selife。

其他NPC會自動步近一齊合照selife。

可以按三角掣加filter

還是日本女生好｜返夏威夷玩「港區系女子」

遊戲進行到一定階段，玩家會遇到由搞笑明星秋山龍次扮演的角色マサル・フジタ，今集並沒有「夜總會模式」，追女仔改為「港區系女子」模式（意思是在東京港區出入各種名人派對，認識名人尋找「出人頭地」機會的年輕女性），秋山龍次、真島可以與幾位女角約會交流，她們除了參加宴會，還會有個人背景故事，比如cosplay女王Enako在game內真的是一個Coser和直播主，另外還有AV女優本鄉愛，而且除了CG角色，更會有美女真人錄影片段。

正式版將會有個「港區系女子」模式

cospay女王Enako七月有參加宣傳，但左2AV女優本鄉愛搞不倫斷正9月已宣布休業，不知遊戲角色會否被刪。